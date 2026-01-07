Barrick verfügt über ein außergewöhnlich gut planbares Wachstumspotenzial, das im aktuellen Kurs nur teilweise reflektiert ist. In Nevada dürfte mit dem Hochfahren des Untertageabbaus der Goldgehalt steigen und sich die Marge strukturell verbessern, unabhängig vom späteren Start der Weltklasse-Lagerstätte Fourmile. Parallel entsteht mit Reko Diq eines der größten Kupfer-Gold-Projekte weltweit, rechtlich abgesichert, konservativ finanziert und mit Produktionsstart ab 2028. Neue Entdeckungen wie Bukit Pasir erhöhen das Potenzial bereits vor Produktionsbeginn. Der Ausbau der Lumwana Mine sowie Reko Diq könnte Barricks zurechenbare Kupferproduktion bis 2030 auf 400.000 bis 500.000 Tonnen steigern, bei sehr niedrigen Kosten. Der Gewinn hängt dann primär am Kupferpreis und dürfte mehrere Milliarden US-Dollar erreichen. Barrick ist schuldenfrei, erzielt hohe Margen und verfügt über maximale strategische Flexibilität.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 01-02.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
© 2026 Bernecker Börsenbriefe