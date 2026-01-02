Die Hausse an den Edelmetallmärkten ging 2025 mit Kursen in der Nähe der Allzeithochs zu Ende. Gold legte um rund 65 % zu, Silber um rund 150 %. In den letzten Tagen des vergangenen Jahres führten Margin-Erhöhungen für Metall-Futures an der CME, der weltgrößten Terminbörse, zu einer kurzfristigen Korrektur der Edelmetallpreise. Die US-Banken Goldman Sachs und J.P. Morgan bleiben bullish und erwarten in diesem Jahr Goldkurse von mindestens 4.900 USD. Zinssenkungen, eine große physische Nachfrage und Käufe der Notenbanken identifizieren die Experten als Treiber. Das sind gute Perspektiven für die Produzenten Barrick und First Majestic. Werte aus der zweiten Reihe wie Kobo Resources haben zuletzt eine deutlich bessere Performance als die Blue Chips gezeigt und besitzen in diesem Jahr gute Chancen, die Platzhirsche performanceseitig abzuhängen.Den vollständigen Artikel lesen ...
