In den letzten Wochen haben die Preise von Gold und Silber neue Höchststände erreicht. Insbesondere bei Silber stieg die Volatilität zuletzt auf dem hohen Preisniveau an. US-Investmentbanken bleiben bullish und prognostizieren einen Goldpreis von mindestens 4.900 USD bis Jahresende. Gold bleibt angesichts geopolitischer Spannungen, hoher Staatsverschuldungen und nachlassender Kaufkraft ein sicherer Hafen. Zudem nehmen die strategischen Käufe der Notenbanken zu. Alles zusammen sind dies gute Rahmenbedingungen für Edelmetalle und Produzenten. Im letzten Jahr haben die Anteilsscheine der Minenbetreiber wie Barrick oder First Majestic die Edelmetallpreise ausperformt. Charakteristisch findet in einer späteren Hausse-Phase ein Favoritenwechsel hin zu Explorern wie Desert Gold statt. Wir werfen einen genauen Blick auf drei Branchenvertreter und deren Potenziale.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de