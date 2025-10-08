Die deutschen Unternehmen der Rüstungs- und Verteidigungs-Industrie haben ihre Verschnaufpause offenbar schon wieder beendet. Am Mttwoch-Nachmittag stehen die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt und Renk Group wieder deutlich im Plus. Zu allen drei Firmen gibt es auch fundamentale Fakten, die die Kurse stützen. Rheinmetall hat heute mitgeteilt, seine Kampfdrohnen-Produktion zu erweitern. Da Drohnen und Loitering Munition in den vergangenen Jahren an Bedeutung für die moderne Kriegführung gewonnen haben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
