Essen (ots) -Das renommierte Marktforschungsinstitut YouGov hat in Kooperation mit dem Handelsblatt erstmals die "Kundenchampions 2025"* gekürt - und GALERIA steht auf Platz 1 im Einzelhandel! Das bedeutet: GALERIA hat im vergangenen Jahr bei ihren Kund:innen stärker verbessert als jede andere Marke in der Kategorie "Handel". Das Warenhaus hat starke Wettbewerber wie Douglas, dm, MediaMarkt, Rossmann, Thalia, Saturn und viele mehr hinter sich gelassen.Christian Sailer, CFO von GALERIA, sagt: "Unsere Anstrengungen zeigen Wirkung, unsere Kund:innen spüren den Wandel - und wir sind auf dem richtigen Weg! Schritt für Schritt geht es bergauf, und dieser Erfolg gibt uns Rückenwind für die Zukunft. Dieser Erfolg gehört unseren Mitarbeitenden. Der tägliche Einsatz, die Leidenschaft und das Engagement für unsere Kund:innen machen den Unterschied. Sie sind es, die GALERIA jeden Tag zu einem besonderen Ort machen."Pressekontakt:Unternehmenskommunikationpresse@galeria.de02017272030Original-Content von: GALERIA S.à r.l. & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16971/5995072