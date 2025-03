Brüssel, 20. März 2025 (ots/PRNewswire) -Stellar Tech, ein führendes Unternehmen im Bereich Influencer Marketing Technologie, freut sich, die Übernahme von IROIN®, der führenden Influencer Marketing Suite in Deutschland, bekannt zu geben. Dieser strategische Schritt wird das Produktangebot von Stellar erweitern und seine Expansion in der DACH-Region sowie in ganz Europa beschleunigen. Als zweite Übernahme des Unternehmens in weniger als einem Jahr - nach dem Kauf von Influo (jetzt Creatorz) im Juni 2024 - unterstreicht diese Akquisition das Engagement des Unternehmens für Wachstum und Innovation und festigt seine Position als wichtiger Akteur der europäischen Influencer Marketing Landschaft.IROIN® ist ein anerkannter Marktführer im Influencer Marketing und bietet fortschrittliche Lösungen für Hunderte von Agenturen und Marken, um ihre Beziehungen zu Influencern zu verwalten und die Kampagnenleistung zu verfolgen. Mit einer starken Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat IROIN® namhafte Unternehmen wie Spotify, Porsche und Serviceplan dabei unterstützt, wirkungsvolle Influencer Kampagnen durchzuführen. Bekannt für seine intuitive Benutzeroberfläche, robuste Analysefunktionen und sein Engagement für authentische Beziehungen zwischen Marken und Creatorn, hat sich IROIN® einen hervorragenden Ruf in der DACH-Region erarbeitet.Gegründet von Cathy Pill und Sarah Levin Weinberg, hat sich Stellar Tech zu einem vertrauenswürdigen Namen im Influencer Marketing entwickelt und bietet eine Reihe fortschrittlicher, KI-gestützter Tools wie die Plattform Stellar an, die Marketern in 30 Ländern hilft, ihre Influencer Marketing Kampagnen zu optimieren. Bekannt für unübertroffene Performance und ROI-Analysen, ermöglicht Stellar außergewöhnlich starke Insights zu generieren, die den Industriestandard für Innovation setzen. Mit Hauptsitzen in Brüssel und Paris ist das Unternehmen stark in Märkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Italien und Großbritannien vertreten und betreut prominente Kunden wie Disney, Nintendo, Dyson, Air France und Ketchum.Die Integration der innovativen Technologie von IROIN® in das Portfolio von Stellar Tech wird die Fähigkeit des Unternehmens stärken, skalierbare und effektive Influencer Marketing Lösungen für Kunden in ganz Europa anzubieten."Wir freuen uns, IROIN® in die Stellar Familie aufzunehmen", sagte Cathy Pill, CEO von Stellar Tech. "Das Team von IROIN® hat eine unglaubliche Plattform geschaffen, die unsere bestehenden Lösungen perfekt ergänzt. Diese Akquisition ist ein entscheidender Schritt in unserem ehrgeizigen Plan, der unangefochtene europäische Marktführer im Bereich Influencer Marketing Technologie zu werden", fügte sie hinzu. "Wir erweitern nicht nur unsere geografischen Märkte - wir bringen die besten Köpfe und Technologien des Kontinents zusammen, um ein Produkt zu entwickeln, das alles andere auf dem Markt übertrifft. Unsere Mission ist es, die leistungsstärkste, intuitivste und umfassendste Influencer Marketing Plattform in Europa zu schaffen, und mit dem Team von IROIN® an unserer Seite sind wir auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen."Neues Kapitel, neue Führung: IROIN®-Führungskräfte treten Stellar Tech beiDie Führung des Unternehmens wird zu Stellar Tech übergehen. Mathis Betz, der ehemalige CEO von IROIN®, wird als Chief Commercial Officer (CCO) tätig sein, während André Kilz, der ehemalige CTO, die Rolle des Chief Product Officer (CPO) übernehmen wird. Ihre Expertise und Vision für die Zukunft des Influencer Marketings werden entscheidend sein, während das Unternehmen weiter wächst und sein Produktangebot erweitert. Beide Teams teilen eine gemeinsame Vision für die Zukunft der Influencer-Technologie, mit einem zunehmenden Fokus auf KI, um neue Möglichkeiten zu erschließen und Innovationen in der Branche voranzutreiben."Die Zusammenarbeit mit Stellar Tech stellt ein aufregendes neues Kapitel für IROIN® dar", sagte Mathis Betz, ehemaliger CEO von IROIN® und neuer CCO bei Stellar Tech. "Unsere Unternehmen teilen nicht nur eine Vision für die Zukunft des Influencer Marketings, sondern auch ein tiefes Engagement für Vertrauen, Innovation und Exzellenz. Die Kombination unserer Expertise im DACH-Markt mit der breiteren europäischen Präsenz von Stellar schafft eine echte europäische Macht, die unseren Kunden und Partnern noch mehr Mehrwerte bietet."Während IROIN® und Stellar vorerst separate Produkte bleiben, werden sie im Laufe der Zeit zusammengeführt, um die robusteste Influencer Marketing Plattform auf dem europäischen Markt zu schaffen.Für weitere Informationen wenden Sie sich an Sarah Levin unter sarah.levin@stellar.ioÜber Stellar Tech:Stellar Tech ist ein Unternehmen, das von Cathy Pill und Sarah Levin Weinberg gegründet wurde und sich auf Influencer Marketing spezialisiert hat. Es bietet hochmoderne technologische Lösungen zur Optimierung von Kooperationen zwischen Marken und Content Creatorn an. Mit Hauptsitzen in Brüssel und Paris ist Stellar Tech für sein Engagement für Innovation und internationale Marktführerschaft bekannt - insbesondere in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Italien und Großbritannien. Stellar Tech betreibt zwei Kernplattformen: Stellar, ein leistungsstarkes Influencer-Marketing-Tool mit tiefgehenden Analysen, und Creatorz, einen Marktplatz für Nano- und Mikro-Influencer. Die Mission des Unternehmens ist es, Influencer Marketing zu demokratisieren, indem es Unternehmen jeder Größe und Branche zugänglich gemacht wird. Mit Kunden in 30 Ländern, darunter Disney, Nintendo, Dyson und Air France, sowie Agenturen wie Ketchum, MMBSY, Revolvr und Bolt Influence, unterstützt Stellar Tech Unternehmen weiterhin mit innovativen und skalierbaren Lösungen.Zur Finanzierung seiner Expansionsstrategie hat Stellar Tech kürzlich Investitionen von wichtigen Branchenführern erhalten, darunter Jane Murphy, Gründerin von EDPO, und Cédric Pierrard, Chairman von Stellar Tech und ehemaliger CEO der erfolgreichen CRM-Plattform Efficy, sowie Profinpar, eine Private-Equity-Firma, die sich auf die Beschleunigung des Wachstums vielversprechender Unternehmen spezialisiert hat und als Hauptinvestor fungierte. Diese Investition und die zusätzliche Unterstützung durch Experten ermöglichen es Stellar Tech, seine europäische Expansion voranzutreiben, seine Produktangebote weiter zu innovieren und seine Aktivitäten zu skalieren, wodurch die Position des Unternehmens als aufstrebender europäischer Marktführer im Bereich Influencer-Marketing-Technologie weiter gestärkt wird.Über IROIN®:Neu ausgerichtet von Michael Schierhold und geleitet von Mathis Betz und André Kilz, ist IROIN® eine führende Influencer Marketing Suite mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen hat sich als vertrauenswürdiger Partner für Marken und Agenturen in der gesamten DACH-Region etabliert und unterstützt Unternehmen dabei, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und außergewöhnliche, wirkungsvolle Kooperationen und Ergebnisse zu erzielen. Mit Kernwerten wie Familie, Qualität, Respekt, Empathie und Sorgfalt hat sich IROIN® einen Ruf für Exzellenz und Innovation im Influencer Marketing aufgebaut.Die Plattform wird von Hunderten namhafter Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz genutzt, darunter große Marken wie Spotify, We are Era, Shure, Porsche und Serviceplan. Dank seines tiefen Verständnisses des DACH-Marktes und starker regionaler Beziehungen zu Kreativen hat sich IROIN® als Plattform der Wahl für Unternehmen etabliert, die in diesen Gebieten wirkungsvolle Influencer Kampagnen durchführen möchten.Neues Stellar Tech FührungsteamIm Rahmen dieser Übernahme stärkt Stellar Tech sein Führungsteam:- Mathis Betz, CEO von IROIN®, wird Chief Commercial Officer (CCO) bei Stellar Tech- André Kilz, CTO von IROIN®, übernimmt die Rolle des Chief Product Officer (CPO)- Cathy Pill, Mitgründerin von Stellar Tech, bleibt Chief Executive Officer (CEO)- Sarah Levin Weinberg, bleibt CMO und übernimmt zusätzlich die Rolle des Chief Operational Officer (COO)- Sylvain Duckers bleibt Chief Technology Officer (CTO) von Stellar TechPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2646222/Stellar_Tech_x_IROIN.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2646206/Stellar_Tech_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/stellar-tech-erweitert-seine-prasenz-in-europa-mit-der-ubernahme-der-deutschen-plattform-iroin-und-festigt-seine-position-als-fuhrende-influencer-marketing-plattform-302406981.htmlPressekontakt:SARAH LEVIN m. +32 471 38 14 28Original-Content von: Stellar Tech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179039/5995097