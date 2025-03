DJ MÄRKTE EUROPA/Druck auf DAX vor Verfalltag - Unter 23.000 Punkten

DOW JONES--Leicht erholt von ihren Tagestiefs zeigen sich Europas Börsen am Donnerstagmittag. Vor allem im DAX ging es zunächst kräftig nach unten, die 23.000er-Marke wurde durchbrochen. Marktteilnehmer sehen dahinter aber nur die Zeichen des bevorstehenden Großen Verfalltages an den internationalen Terminbörsen. Am Freitag verfallen dann die Optionen und Futures mit März-Termin, einer der umsatzstärksten Bewegungen an den Börsen. Die 23.000-Punktemarke war von Anlegern nach der DAX-Rally ohnehin nur als "Bonus" betrachtet worden, heißt es im Optionshandel. Ein Fall darunter belaste das Sentiment daher nicht. Besonders kräftig abwärts geht es weiter bei Rüstungsaktien, auch Auto- und Bankentitel stehen unter Druck. Der DAX verliert 1,5 Prozent auf 22.939 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 fällt 1,1 Prozent auf 5.445 Punkte.

US-Notenbank hebt Stimmung - Viele Zentralbanken im Fokus

Die US-Notenbank hat die Stimmung aber verbessert: Der Abbau des Bestandes an US-Staatsanleihen wird von 25 auf 5 Milliarden Dollar pro Monat verlangsamt - "eine Maßnahme, die die Renditen tendenziell bremsen dürfte", sagt Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Zudem wurde die Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 1,7 von 2,1 Prozent gesenkt, was als Signal für eine taubenhaftere Einstellung der Notenbanker gilt. Die Chance auf zwei weitere Zinssenkungen in den USA 2025 bleiben erhalten. Entsprechend ziehen europaweit die Immobilien-Aktien etwas an.

Die Schweizerische Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 0,25 Prozent gesenkt. Die schwedische Riksbank und die Bank of England haben das Zinsniveau unverändert gelassen, was ebenfalls der Erwartung entsprach.

RWE sinken

RWE fallen um 4 Prozent. "Der Kurs ist zuletzt stark gestiegen, da haben möglicherweise einige Anleger mehr erwartet als nur Zahlen im Rahmen der Prognosen", so ein Händler. Zudem seien die Spannen im Ausblick sehr groß, das zeuge von Unsicherheit.

SGL Carbon brechen um 15,5 Prozent ein. Die Geschäftszahlen zum vergangenen Jahr werden als "überraschend gut" bezeichnet, nicht aber der Ausblick: Während SGL ein bereinigtes EBITDA von 130 bis 150 Millionen Euro erwarte, liege die Konsensschätzung bei 157,2 Millionen. Lanxess geraten nach den Zahlenausweis unter Druck. Der Kurs reduziert sich um 7,3 Prozent. Auch hier ist der Ausblick schuld: Der EBITDA-Ausblick liege bei 600 bis 650 Millionen Euro, der Konsens habe 670 Millionen erwartet.

RTL büßen 6,5 Prozent nach schwachen Geschäftszahlen ein. Die Fernsehkette spricht von einem schwachen Werbegeschäft, der Gewinn sank das dritte Jahr in Folge.

Rüstung weiter unter Druck

Auch bei Rüstungsaktien gehen die heftigen Gewinnmitnahmen europaweit weiter. So brechen Deutz um fast 13 Prozent ein, Renk und Hensoldt fallen über 5 Prozent, Rheinmetall im DAX um 5,6 Prozent. In Paris geben Dassault um 3,8 und Thales um 3,2 Prozent nach - in Italien Leonardo um 3,7 Prozent, in London Rolls-Royce und BAE Systems um bis zu 2,5 Prozent.

Sodexo knicken in Paris um 17 Prozent ein. Das Unternehmen verweist auf ein schwaches Nordamerika-Geschäft. Mit diesem seien die Ziele nicht erreichbar, heißt es.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.445,08 -1,1% -62,3% +12,5% Stoxx-50 4.692,08 -0,6% -26,9% +9,5% DAX 22.938,76 -1,5% -349,3% +17,0% MDAX 28.958,18 -2,3% -686,6% +15,8% TecDAX 3.769,61 -1,5% -58,7% +12,0% SDAX 16.145,07 -2,3% -380,3% +20,5% CAC 8.084,91 -1,1% -86,6% +10,7% DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Mi, 17:27 % YTD EUR/USD 1,0850 -0,5% 1,0909 1,0885 +5,4% EUR/JPY 161,0945 -0,6% 162,0985 163,1680 -0,5% EUR/CHF 0,9575 +0,1% 0,9563 0,9573 +2,3% EUR/GBP 0,8364 -0,3% 0,8387 0,8389 +1,4% USD/JPY 148,4765 -0,1% 148,5955 149,8750 -5,6% GBP/USD 1,2972 -0,3% 1,3006 1,2975 +3,9% USD/CNY 7,1822 +0,2% 7,1670 7,1720 -0,6% USD/CNH 7,2485 +0,3% 7,2292 7,2352 -1,4% AUS/USD 0,6288 -1,1% 0,6358 0,6334 +2,8% Bitcoin USD 85.373,55 -0,9% 86.169,75 84.712,45 -7,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,12 66,91 +0,3% 0,21 +0,5% Brent/ICE 71,09 70,86 +0,3% 0,23 -5,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 3.035,77 3.050,19 -0,5% -14,42 +16,2% Silber (Spot) 30,73 31,04 -1,0% -0,31 +11,1% Platin (Spot) 913,87 918,29 -0,5% -4,42 +4,9% ===

