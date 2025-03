München (ots) -Pünktlich zum Start von "Ein Minecraft Film" am 03. April 2025 bringt McDonald's Deutschland ein vom Film inspiriertes Menü auf den Markt mit Sammelfiguren und exklusiven In-Game-Inhalten in der McDonald' App sowie dem Happy Meal®.Von der pixelgenauen Nachbildung der ikonischen Golden Arches, des Menüs oder der Restaurants erschaffen Fans seit Jahren ihre McDonald's Welt in Minecraft. Inspiriert von ihrer Kreativität und pünktlich zum weltweiten Kinostart des Filmabenteuers "Ein Minecraft Film" bringt McDonald's ein passendes Menü in 100 Ländern auf den Markt.In Deutschland ist das McDonald's Portal in die Minecraft Welt ab dem 03. April geöffnet: Diese Welt umfasst ein spezielles Menü mit einer feurig scharfen Nether Sauce, einer verpixelten Verpackung und vielem mehr. Für die ersten Käufer:innen gibt es zum Menü eine von sechs Sammelfiguren mit passenden Karten, die zusätzliche In-Game-Erlebnisse* freischalten - nur solange der Vorrat reicht."Die McDonald's Fans haben uns in ihr Minecraft Universum eingeladen, und nun freuen wir uns darauf, gemeinsam mit ihnen diese Welt weiter zu erbauen", so Morgan Flatley, Global Chief Marketing Officer and New Business Ventures bei McDonald's. "Das Minecraft Film-Menü vereint nicht nur zwei ikonische Welten, sondern erweckt diese nun auch in der Realität zum Leben: mit McDonald's Charakteren als Sammelfiguren und einem exklusiven Menü. Damit zelebrieren wir passend zum Filmstart die Kreativität der Minecraft Fans und ihre Liebe zum Aufbau der Community."Weitere Informationen folgen zum Kampagnen- und Filmstart am 03. April 2025.Über McDonald'sMcDonald's ist weltweit führend in der Gastronomie mit über 40.000 Standorten in über 100 Ländern. Ungefähr 95 % der McDonald's Restaurants weltweit werden von unabhängigen lokalen Franchise-Nehmer:innen betrieben. In Deutschland ist McDonald's seit über 50 Jahren tätig. Wir begrüßen täglich über 1,8 Mio. Gäste bundesweit in den rund 1.400 Restaurants. Gemeinsam arbeiten fast 67.000 Mitarbeiter:innen aus 165 Nationen Seite an Seite, um unseren Gästen jeden Tag das beste Restauranterlebnis zu bieten.Über "Ein Minecraft Film"Warner Bros. Pictures und Legendary Pictures präsentieren eine Produktion von Vertigo Entertainment/On The Roam/Mojang Studios Production: "Ein Minecraft Film" von Jared Hess. Den Vertrieb in China übernimmt Legendary East, im Rest der Welt Warner Bros. Pictures. Der Film wird ab dem 03. April 2025 exklusiv im Kino und in IMAX-Theatern zu sehen sein. Der Filmstart in Nordamerika ist für den 04. April 2025 vorgesehen.*Für eine begrenzte Zeit in teilnehmenden McDonald's Restaurants, solange der Vorrat reicht. ©2025 McDonald's ©2025 WBEI und Legendary. © Mojang AB. Es gelten die AGB. Siehe minecraft.net/mcdonalds. Minecraft (separat erhältlich) mit Minecraft Marketplace erforderlich. Internetzugang und Microsoft Konto erforderlich.Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/5995113