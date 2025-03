BRÜSSEL, March 20, 2025, ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen, ist stolz darauf, seine Aufnahme als Nischenanbieter in den Gartner® Magic Quadrant for Service Integration and Management (SIAM) Services 2024 bekannt zu geben. Wir sind davon überzeugt, dass diese prestigeträchtige Auszeichnung das Engagement von Stefanini für die Bereitstellung maßgeschneiderter, kundenorientierter SIAM-Lösungen unterstreicht, die es Unternehmen ermöglichen, komplexe IT-Ökosysteme mit mehreren Anbietern effektiv zu verwalten.

Engagement für exzellentes Service Management





Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich SIAM hat Stefanini ein robustes Framework entwickelt, das Unternehmen bei der Optimierung ihrer IT-Prozesse unterstützt. Durch strategische Partnerschaften, fortschrittliche Automatisierung und einen kundenorientierten Ansatz gewährleistet Stefanini eine nahtlose Service-Integration und steigert die Effizienz und Innovation in Branchen wie dem Bankwesen, dem Gesundheitswesen und der Fertigung.

Der Gartner Magic Quadrant bewertet Anbieter nach ihrer Umsetzungsfähigkeit und der Vollständigkeit ihrer Vision und bietet wertvolle Einblicke für Unternehmen, die auf der Suche nach zuverlässigen IT-Partnern sind. Stefaninis Positionierung als Nischenanbieter spiegelt seinen spezialisierten Fokus und sein Engagement wider, unterschiedliche Kundenanforderungen mit Agilität und Präzision zu erfüllen.

"Nischenanbieter konzentrieren sich erfolgreich auf eine bestimmte Dienstleistung, eine begrenzte Anzahl geografischer Märkte oder beides. Dieser enge Fokus kann ihre Fähigkeit zur Differenzierung oder Innovation beeinträchtigen", heißt es im Gartner® Magic Quadrant for Service Integration and Management.

Mit einem spezialisierten Ansatz zum Unternehmenserfolg

In der heutigen, sich schnell entwickelnden IT-Landschaft ist ein effektives Management von Multivendor-Umgebungen von entscheidender Bedeutung. Stefaninis Expertise im Bereich SIAM ermöglicht es Unternehmen, Prozesse zu optimieren, Betriebsrisiken zu reduzieren und die Servicequalität insgesamt zu verbessern. Durch den Einsatz neuester Technologien und bewährter Verfahren unterstützt das Unternehmen Unternehmen dabei, sich an eine zunehmend digitale Welt anzupassen und in ihr erfolgreich zu sein.

Innovation und Investitionen in zukunftsfähige Lösungen

Stefanini erkennt die dynamischen Anforderungen des Marktes und investiert weiterhin in aufstrebende Technologien wie künstliche Intelligenz, Automatisierung und datengestützte Entscheidungsfindung, um seine SIAM-Fähigkeiten zu verbessern. Diese Fortschritte helfen Unternehmen, die digitale Transformation voranzutreiben und in einer sich ständig verändernden Technologielandschaft anpassungsfähig und widerstandsfähig zu bleiben.

Ein verlässlicher Partner für die digitale Transformation

Seit über 35 Jahren ist Stefanini ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die innovative Dienstleistungen suchen. Das Engagement für operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit hat das Unternehmen zu einer bevorzugten Wahl für Unternehmen gemacht, die ihr Servicemanagement und ihre IT-Integration verbessern möchten.

Um mehr über die Auszeichnungen und Bewertungen von Stefanini zu erfahren, können Sie den Gartner-Bericht kostenlos herunterladen.

Über Stefanini

Stefanini ist ein globaler Technologiedienstleister, der Unternehmen durch digitale Transformation und operative Exzellenz zum Erfolg verhilft. Von der Managementberatung bis zum Servicemanagement bietet Stefanini skalierbare, nachhaltige und innovative Lösungen, die auf die sich ändernden Bedürfnisse von Kunden weltweit zugeschnitten sind.

