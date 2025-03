Leipzig (ots) -Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone, wurde von EcoVadis (https://ecovadis.com/), dem weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen, für das Jahr 2024 mit dem Gold-Rating - dem ersten in der Geschichte des Unternehmens - ausgezeichnet. Damit gehört Webfleet nun zu den besten 5 Prozent von rund 150.000 Unternehmen, die weltweit von EcoVadis bewertet wurden.EcoVadis bewertet Organisationen nach der Qualität ihrer Nachhaltigkeitsmanagementsysteme und ihrem Engagement für mehr Transparenz in der gesamten Wertschöpfungskette. Im Rahmen des ersten EcoVadis-Ratings für Webfleet im Jahr 2022 sowie erneut im Jahr 2023 erhielt Webfleet Bronze. Seitdem wurden in den vier Kernbereichen der EcoVadis-Bewertung - Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung - seitens Webfleet weitere signifikante Verbesserungen erzielt. Im Vergleich zur Scorecard 2023 konnte Webfleet in allen vier Bereichen, die jeweils mit 100 Punkten bewertet werden, zweistellig zulegen."Das Erreichen von Gold innerhalb von nur zwei Jahren zeigt, dass wir uns mit Blick auf unsere ökologische, soziale und ethische Verantwortung stark engagieren", sagt Jan-Maarten de Vries, President of Fleet Management Solutions bei Bridgestone. "Wir sind sehr stolz darauf, wie weit wir in so kurzer Zeit gekommen sind, aber das reicht noch nicht aus. Es gibt noch so viel mehr zu tun, wenn wir weiter auf eine nachhaltigere Zukunft hinarbeiten wollen."Reduktion des ökologischen Fußabdrucks von Webfleet, Unterstützung der Flotten bei der DekarbonisierungDas EcoVadis-Gold-Rating basiert auf einer Reihe an Weiterentwicklungen, die Webfleet in Bezug auf das Management von Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen und -abläufen vorgenommen hat. Insbesondere im Bereich Umwelt- und Klimaschutz wurden viele Maßnahmen zur Reduktion des eigenen CO2-Fußabdrucks und zur Unterstützung der Webfleet-Kunden bei deren eigenen Dekarbonisierung vorgenommen. Dazu gehören:- 80 Prozent der Webfleet-Produkte werden mit Verpackungen aus nachhaltigen Materialien ausgeliefert; Ziel ist es, bis 2026 95 Prozent zu erreichen.- Die Stromversorgung aller Webfleet-Rechenzentren sowie 80 Prozent der Bürostandorte erfolgt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien.- Seit 2020 besitzt Webfleet die ISO 14001-Zertifizierung (Umweltmanagement) sowie seit 2021 die ISO 50001-Zertifizierung (Energiemanagement).- Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen von Flotten werden durch die Webfleet-Lösung reduziert. Webfleet entwickelt zudem Lösungen, die auf Elektrofahrzeuge ausgerichtet sind.- Im Rahmen der Initiative "Green Your Fleet" von Justdiggit und Webfleet - einem Wiederaufforstungsprogramm - können Fuhrparks ihre CO2-Emissionen berechnen und bei der Renaturierung von trockenen Gebieten unterstützen.Bridgestone EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika), die Muttergesellschaft von Webfleet, erhält seit 2021 jedes Jahr die höchste EcoVadis-Bewertung, das Platin-Rating. Das Unternehmen wurde erstmals im Jahr 2015 von EcoVadis bewertet und erhielt 2019 den Gold-Status.Das kontinuierliche Engagement für mehr Nachhaltigkeit ist Teil der Bridgestone Unternehmensverpflichtung und basiert auf dem Bridgestone E8 Commitment (https://www.bridgestone.com/corporate/strategy/commitment/) zur Umsetzung einer nachhaltigeren Gesellschaft.- ENDE -Über Webfleet:Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 25 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.Webfleet trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X @WebfleetNews (https://twitter.com/WebfleetNews)und LinkedIn @Webfleet (https://www.linkedin.com/showcase/webfleet/). Weitere Informationen über Bridgestone finden Sie unter Bridgestone.com (https://www.bridgestone.com/) und im Bridgestone Newsroom (https://press.bridgestone-emia.com/).Pressekontakt:WebfleetDana Schmidtdana.schmidt@webfleet.com+49 173 888 78 00Kontakt PR-AgenturPIOUte Schirmackute.schirmack@pio-com.de+49 30 2089 870 42Original-Content von: webfleet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173043/5995145