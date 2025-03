EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vereinbarung

Berlin, DE & Hamilton, ON, CA, 20. März 2025. Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) und AtomVie Global Radiopharma Inc. (AtomVie) haben heute eine globale Liefervereinbarung bekannt gegeben. Eckert & Ziegler wird sein trägerfreies, qualitativ hochwertiges Lutetium-177-Chlorid (n.c.a. Lu-177, Theralugand®) zur Unterstützung der CDMO-Aktivitäten von AtomVie für die Herstellung von Radiopharmazeutika bereitstellen.



Die Zusammenarbeit umfasst sowohl die frühe als auch die späte Entwicklungsphase und erstreckt sich auf globale Programme. Durch die Partnerschaft sichert sich Atomvie einen zuverlässigen Zugang zu Theralugand®, was die weitere Entwicklung von Lu-177-basierten Radiopharmazeutika in ihrer Einrichtung ermöglicht. Die Flexibilität der Vereinbarung ermöglicht es außerdem, dynamisch auf die Bedürfnisse von Pharmapartnern in verschiedenen Phasen der Entwicklung und Vermarktung von Radiopharmazeutika zu reagieren und gleichzeitig die weltweiten behördlichen Anforderungen zu erfüllen.



"Wir freuen uns, AtomVie bei der Weiterentwicklung globaler radiopharmazeutischer Entwicklungsprogramme mit Theralugand® zu unterstützen", erklärte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE. "Durch die Bereitstellung unserer hochwertigen Radionuklide tragen wir entscheidend zur Weiterentwicklung nuklearmedizinischer Therapieansätze bei."



Bruno Paquin, CEO von AtomVie, kommentierte: "Die Partnerschaft mit Eckert & Ziegler ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass unsere globalen Partner, die Lutetium-177 basierte Radiopharmazeutika entwickeln, die Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Mit unserer neuen Anlage, die noch in diesem Jahr eröffnet werden soll, verbessert diese Zusammenarbeit unsere Fähigkeit, zuverlässige und qualitativ hochwertige Fertigungsdienstleistungen anzubieten. Gemeinsam mit unseren Partnern freuen wir uns darauf, Innovationen weiter voranzutreiben und das Leben von Patienten zu verändern."



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Über AtomVie Global Radiopharma Inc.

AtomVie ist eine weltweit führende CDMO für die GMP-Herstellung und den weltweiten Vertrieb von klinischen und kommerziellen Radiopharmazeutika. AtomVie bietet das gesamte Spektrum an wissenschaftlichen, technischen, regulatorischen, Qualitätssicherungs- und Logistikdienstleistungen in Kombination mit einer spezialisierten Infrastruktur für die Entwicklung von Radiopharmazeutika für klinische Studien bis hin zu deren Vermarktung. AtomVie betreut derzeit internationale Kunden, die Studien in über 25 Ländern weltweit durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.atomvie.com/



Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.com / karolin.riehle@ezag.com

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de



AtomVie Global Radiopharma Inc.

1280 Main St. W., NRB-A316

Hamilton, ON L8S 4K1, Canada

Tina Chainani

tina.chainani@atomvie.com

www.atomvie.com



