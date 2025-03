Das globale Chemieunternehmen OQ Chemicals produziert zukünftig am Standort Oberhausen Heptansäure. Diese Investition in den Ausbau der Produktionskapazitäten ist Teil der Unternehmensstrategie, das Carbonsäure-Portfolio zu stärken und die Versorgungssicherheit für seine Kunden zu erhöhen. Ab Juni 2025 wird Heptansäure aus europäischer Produktion in kommerziellen Mengen verfügbar sein. Heptansäure gewinnt aufgrund ihrer Vielseitigkeit in verschiedenen Bereichen zunehmend an Bedeutung, darunter in Hochleistungsmaterialien, Energielösungen, Konsumgütern und der Luftfahrt.

"Diese bedeutende Investition in unseren Standort Oberhausen ist ein positives Signal und ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Sie stärkt unsere Fähigkeit, die steigende Nachfrage vor Ort zu bedienen. Durch den Einsatz unserer firmeneigenen Oxo-Produktionskapazitäten sichern wir eine verlässliche Versorgung und können uns flexibel an veränderte Marktanforderungen anpassen. Wir unterstützen unsere Kunden mit nachhaltigen, hochwertigen Lösungen, die sowohl unser Wachstum als auch das unserer Kunden fördern", sagte Dr. Albrecht Schwerin, COO von OQ Chemicals.

Svea Meuser, Global Business Director Carboxylic Acids Specialty Esters bei OQ Chemicals, ergänzte: "Heptansäure spielt in einem breiten Spektrum von Branchen eine wichtige Rolle von Schmierstoffen und Energielösungen bis hin zu Konsumgütern und modernen Flugzeugsystemen. Ihre Vielseitigkeit macht sie zu einer unverzichtbaren Komponente in modernen, umweltfreundlichen Formulierungen. Mit unserer lokalen Produktion in Europa stellen wir eine zuverlässige Versorgung sicher und ermöglichen es unseren Kunden, schnell auf neue Anforderungen des Marktes zu reagieren."

Über OQ Chemicals

OQ Chemicals (vormals Oxea) ist ein weltweiter Hersteller von Oxo Intermediates und Oxo Performance Chemicals wie Alkohole, Polyole, Carbonsäuren, Spezialester und Amine. Diese werden zur Herstellung von hochwertigen Beschichtungen, Schmierstoffen, kosmetischen und pharmazeutischen Produkten, Aroma- und Duftstoffen, Druckfarben sowie Kunststoffen verwendet. OQ Chemicals beschäftigt weltweit mehr als 1.200 Mitarbeitende und vertreibt seine Chemikalien in über 60 Ländern. Das Unternehmen ist Teil von OQ, einem integrierten Energieunternehmen mit Ursprung im Oman. Mehr Informationen unter chemicals.OQ.com

