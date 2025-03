Die Aktie des Telekommunikationsunternehmens Proximus zeigt eine deutliche Aufwärtsbewegung. Mit einem Anstieg von 11,93 Prozent im März 2025 konnte der Titel bedeutende Kurszuwächse verbuchen und notiert aktuell bei 6,68 Euro. Obwohl dieser Wert noch 21,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch liegt, stellt er eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Jahrestief dar.

Aus fundamentaler Sicht präsentiert sich Proximus mit attraktiven Kennzahlen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 0,35, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis 5,05 beträgt - beide Werte unterbieten den Branchendurchschnitt deutlich. Dies kann auf eine potenzielle Unterbewertung der Aktie hindeuten. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 2,1 Milliarden Euro. Für Anleger relevant: Im Dezember 2024 schüttete Proximus eine Zwischendividende in Höhe von 0,35 Euro je Aktie aus.

Strategische Neuausrichtung zeigt erste Erfolge

Im Oktober des vergangenen Jahres veräußerte Proximus seine Rechenzentren an Datacenter United für 128 Millionen Euro. Diese strategische Entscheidung ermöglicht dem Unternehmen eine stärkere Fokussierung auf seine Kernkompetenzen und schafft finanzielle Spielräume für künftige Investitionen.

Die technische Analyse liefert ebenfalls ermutigende Signale. Am 10. März 2025 überwand der Kurs die bedeutende 200-Tage-Linie bei 6,39 Euro - ein Indikator, der von Marktteilnehmern häufig als positives Signal interpretiert wird. Der aktuelle Kurs von 6,70 Euro bewegt sich in einem engen Korridor zwischen dem Tageshoch von 6,84 Euro und dem Tagestief von 6,69 Euro, was auf eine stabile Kursentwicklung hindeutet.

Technische Indikatoren signalisieren Stabilisierung

Die jüngste Kursdynamik verdeutlicht eine technisch gefestigte Position der Proximus-Aktie. Nachdem der Wert die wichtige 200-Tage-Linie überschritten hat, konnte er sich oberhalb dieser Marke stabilisieren. Die tägliche Handelsspanne zeigt verhältnismäßig geringe Schwankungen, was auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage hindeutet.

Die Kombination aus günstiger fundamentaler Bewertung, strategischer Neuausrichtung des Unternehmens und positiven technischen Signalen könnte die Grundlage für eine weitere Kurserholung bilden. Dennoch bleibt der beträchtliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch ein Indikator dafür, dass die Aktie noch nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft hat.

