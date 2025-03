Starlink wird nicht nur in Privathaushalten genutzt. Auch die deutsche Bundesregierung greift in mehreren Behörden auf das Satelliteninternet von Elon Musks Unternehmen zurück. Eine Anfrage offenbart jetzt, in welchen Bereichen Starlink zum Einsatz kommt. Der CDU-Abgeordnete Matthias Hauer hat eine parlamentarische Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Er wollte wissen, ob in deutschen Behörden Starlink zum Einsatz kommt - und wenn ja, in welchem ...

