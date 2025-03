© Foto: Andres Victorero - Zoonar.com/Andres Victorero

Ripple-CEO Brad Garlinghouse sieht XRP als Teil einer US-Krypto-Reserve und rechnet mit ETF-Genehmigungen 2025 - XRP-Kurs zieht an! Der Kurs von XRP ist in den letzten 24 Stunden um 8 Prozent auf über 2,50 US-Dollar gestiegen und hat sich damit wieder als drittgrößte Kryptowährung hinter Bitcoin und Ethereum positioniert (Stand: Donnerstag, 10:00 Uhr MEZ). Eine Aussage von Ripple-CEO Brad Garlinghouse sorgt für Aufsehen. Er sieht XRP als Bestandteil der geplanten digitalen Asset-Reserve der US-Regierung. XRP in der US-Reserve? Ripple-CEO gibt sich optimistisch In einem Interview mit Bloomberg Markets äußerte sich Garlinghouse optimistisch über die Zukunft von XRP. Er verwies auf eine …