Stuttgart (ots) -Pünktlich zum Frühlingsanfang dürfen sich Aperitif-Liebhaber auf eine besondere Innovation von Lav'a Belle freuen: "Le Spritz", ein edler Pre-Mix mit Roséwein.Der Ready-to-Drink Aperitif in der handlichen 0,33-Liter-Flasche ist neu im Sortiment und bildet die perfekte Balance aus südfranzösischem Flair und unkompliziertem Genuss. Die praktische Größe und die ausgewogene Rezeptur machen "Le Spritz" zu einer idealen Wahl für Gastronomiebetriebe und den Einzelhandel, um den Aperitifgenuss schnell und bequem anzubieten."Le Spritz" erweitert ab sofort die Lav'a Belle-Familie, die bereits seit 2021 mit dem ersten lila Aperitif für Furore sorgt. Schon nach kürzester Zeit hat sich Lav'a Belle als feste Größe in der gehobenen Gastronomie und Hotellerie etabliert. Die Marke prägt den Trend zu hochwertigen, innovativen Aperitifs und bietet eine einzigartige Geschmackskomposition. Neben der klassischen Variante mit 18 % Vol. gibt es Lav'a Belle seit 2022 auch als alkoholfreie Version "Liberté", die sich ganz im Zeichen der Zeit großer und weiter zunehmender Beliebtheit erfreut. "Lav'a Belle steht für hochwertigen, geschmacklich abgerundeten Aperitifgenuss, der sowohl mit Alkohol als auch ohne erhältlich ist. Diese Vielfalt und die anspruchsvolle Rezeptur machen das Produkt einzigartig.", sagt Gründerin Veronika Ebert.Ein unverwechselbares GeschmackserlebnisLav'a Belle hebt sich von klassischen Aperitifs auf Wein- oder Fruchtbasis ab. Die Basis des einzigartigen Rezeptes: echte Lavendelblüten, Bourbon-Vanille und eine fein abgestimmte Kräutermischung aus der Provence. Das Ergebnis ist ein frischer, vielschichtiger Geschmack, der begeistert. Die Vielseitigkeit von Lav'a Belle zeigt sich in den zahlreichen Cocktail-Kreationen, die in den besten Bars Europas serviert werden. Klassiker wie der "Esprit de Provence" oder der "Nizza Mule" sind mittlerweile feste Größen auf Barkarten. Auch moderne Interpretationen wie der "Purple Negroni" oder Lav'a Belle mit Tonic setzen neue Trends in der Barszene.Von den ersten Gastronomie-Kunden zur Premium-MarkeWas mit den ersten Gastronomie-Partnern begann, hat sich schnell zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Heute ist Lav'a Belle nicht nur in zahlreichen erstklassigen Bars und Restaurants vertreten, sondern auch in einigen der besten Hotels Europas. Die starke Nachfrage in der Gastronomie ist ein klares Zeichen für die Qualität und Einzigartigkeit des Produkts. Immer mehr Spitzenköche und renommierte Barkeeper setzen auf Lav'a Belle, um ihren Gästen eine außergewöhnliche Aperitif-Erfahrung zu bieten.Erfolg in der gehobenen Gastronomie und im EinzelhandelLav'a Belle wird nicht nur in exklusiven Bars und Hotels geschätzt, sondern hat auch den Weg in den gehobenen Einzelhandel gefunden. So ist die Marke unter anderem im Berliner KaDeWe, im Alsterhaus Hamburg sowie bei ausgewählten Feinkosthändlern erhältlich. Das stetig wachsende Interesse an Lav'a Belle zeigt, dass hochwertige, innovative Aperitifs einen festen Platz im Markt gefunden haben.Exklusivität trifft auf LeidenschaftLav'a Belle ist eine inhabergeführte Marke, hinter der Veronika und Constantin Ebert stehen - mit Herzblut und direktem Kontakt zu ihren Kunden. Ob in einer der führenden Bars des Landes oder in einem der besten Hotels Europas: Lav'a Belle überzeugt durch Qualität, Handwerk und eine unnachahmliche Ästhetik. Die Gründer setzen konsequent auf persönliche Betreuung und enge Zusammenarbeit mit Gastronomen und Händlern, um Lav'a Belle weiter zu etablieren und neue Märkte zu erschließen.Über Lav'a Belle:Lav'a Belle ist ein Likör bzw. Apéritif, hergestellt aus bestem Bio-Lavendel und Bourbon-Vanille, harmonisch verbunden mit einer speziellen Kräutermischung aus der Provence. Er besticht mit seinem unverwechselbaren Geschmack und seiner lila Farbe. Lav'a Belle ist weniger süß, eher frischer, herber als andere Liköre und vielseitig kombinierbar. Er ist vegan und hat einen Alkoholgehalt von 18% Vol. Die Zutaten stammen mehrheitlich aus Südfrankreich, hergestellt wird er mit Sorgfalt und unter höchsten Qualitäts-Standards in Deutschland. Lav'a Belle gibt es auch als "Liberté", also ohne Alkohol.www.lavabelle.euwww.instagram.com/lav.a.bellePressekontakt:Britta I.L. Mader, HamburgMail: britta.mader@yahoo.comFon: 0170 5833091Kontakt Lav'a Belle:Veronika Ebert, StuttgartMail: salut@lavabelle.euFon: 0163 2581100