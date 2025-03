Hafenbetreiber DP World hat im Hafen von Jebel Ali in Dubai zusammen mit Anbieter Einride eine elektrische Frachtlösung in Betrieb genommen und damit die Dekarbonisierung des Terminalbetriebs angeschoben. Weitere Ausbaustufen sind für das laufende und das nächste Jahr angekündigt. Jebel Ali gilt als der zehntgrößte Hafen der Welt und Betreiber DP World will mit Einride, einem auf elektrische Transporte spezialisierten schwedischen Dienstleister, ...

