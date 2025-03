Die Energiewende schreitet dynamisch voran. Herausragende Neuentwicklungen werden mit dem The smarter E AWARD 2025 ausgezeichnet. Die Verleihung, die am Vorabend von The smarter E Europe, am 6. Mai, ab 18:00 Uhr im International Congress Center Messe München (ICM) stattfindet, kann kostenfrei besucht werden. Die Energiewende ist eine globale Aufgabe, die sich in den fünf unten aufgeführten Kategorien des The smarter E AWARD widerspiegelt.

Die Finalisten des The smarter E AWARD 2025 stehen in den fünf Kategorien fest. ©Solar Promotion GmbH

Finalisten in der Kategorie Photovoltaics

7Secondsolar (Südafrika) mit der Planungssoftwarelösung AUTOPV

mit der Planungssoftwarelösung AUTOPV Aevy (Norwegen) mit der Asset Management Plattform Aevy

mit der Asset Management Plattform Aevy Aiko Energy (China) mit dem ABC INFINITE PV-Modul

mit dem ABC INFINITE PV-Modul Anhui Huasun Energy (China) mit dem Kunlun Series Ultra-high Bifaciality HJT Solar Modul

mit dem Kunlun Series Ultra-high Bifaciality HJT Solar Modul LONGi Solar Technology (China) mit dem Hi-MO X10 Modul

mit dem Hi-MO X10 Modul MBJ Solutions (Deutschland) mit dem Sonnensimulator MBJ Sunlike Lab

mit dem Sonnensimulator MBJ Sunlike Lab Seaward Electronic (Großbritannien) mit dem Prüfgerät PV:1525-IV

mit dem Prüfgerät PV:1525-IV Sungrow Power Supply (China) mit dem Stringwechselrichter SG350HX-20

mit dem Stringwechselrichter SG350HX-20 Sunmaxx PVT (Deutschland) mit dem Sunmaxx PX-1 Kombimodul

mit dem Sunmaxx PX-1 Kombimodul Weidmüller Interface (Deutschland) mit dem Blitz- und Überspannungsschutz PV Inline

Finalisten in der Kategorie Energy Storage

CMBlu Energy (Deutschland) mit dem Speichersystem Organic SolidFlow Battery

mit dem Speichersystem Organic SolidFlow Battery EcoFlow (China) mit dem Heimspeicher PowerOcean DC Fit

mit dem Heimspeicher PowerOcean DC Fit EVE Energy (China) mit der Batteriezelle Mr. Big

mit der Batteriezelle Mr. Big Huawei Technologies (China) mit dem Speichersystem ESS LUNA2000-215-2S10

mit dem Speichersystem ESS LUNA2000-215-2S10 Hydrostor (Kanada) mit dem Druckluftspeichersystem A-Compressed Air Energy Storage (A-CAES)

mit dem Druckluftspeichersystem A-Compressed Air Energy Storage (A-CAES) p&e power&energy (Deutschland) mit dem Wechselrichtersystem Scalable Cell Level Power Electronics Platform

mit dem Wechselrichtersystem Scalable Cell Level Power Electronics Platform SAMSUNG SDI (Südkorea) mit der USV-Lösung U8A1

mit der USV-Lösung U8A1 SOL Research (Deutschland) mit der Powerstation 2.500

mit der Powerstation 2.500 Sungrow Power Supply (China) mit dem Großspeichersystem PowerTitan 2.0

mit dem Großspeichersystem PowerTitan 2.0 Xiamen Hithium Energy Storage Technology (China) mit dem Batteriecontainer Power 6.25 MWh 4h BESS

Die Finalisten in der Kategorie E-Mobility

Cable-Sherpa (Österreich) mit dem Kabelmanagement Cable-Sherpa

mit dem Kabelmanagement Cable-Sherpa DEHN (Deutschland) mit dem Leistungsschutzschalter DEHNguard M DC ACI 1250 FM

mit dem Leistungsschutzschalter DEHNguard M DC ACI 1250 FM Etecnic (Spanien) mit der Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) EVcharge

mit der Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) EVcharge Friedrich (Deutschland) mit der Parkplatz-Überdachung URBANROOF

mit der Parkplatz-Überdachung URBANROOF GoodWe (China) mit dem Vela Series Residential Solar Carport

mit dem Vela Series Residential Solar Carport Hive Power (Schweiz) mit der SaaS-Lösung Hive Power FLEXO Smart Charge

mit der SaaS-Lösung Hive Power FLEXO Smart Charge SAMSUND SDI (Südkorea) mit dem Batteriekonzept No Thermal Propagation Technology

mit dem Batteriekonzept No Thermal Propagation Technology Schaltbau (Deutschland) mit dem Hochleistungs-DC-Schütz C330

mit dem Hochleistungs-DC-Schütz C330 Shenzhen Kehua Hengsheng Technology (China) mit dem SiC-Lademodul EV3102-040K-HR-UC

mit dem SiC-Lademodul EV3102-040K-HR-UC OPES Solar Mobility mit der Matrix-Solarmodul-Serie O.Motion

Die Finalisten in der Kategorie Smart Integrated Energy

FENECON (Deutschland) mit dem FEMS FENECON Energy Management System

mit dem FEMS FENECON Energy Management System meteocontrol (Deutschland) mit dem mc Assetpilot

mit dem mc Assetpilot fleXality (Deutschland) mit der KI-basierten Softwarelösung fEnOMS

mit der KI-basierten Softwarelösung fEnOMS Sungrow Power Supply (China) mit der netzbildenden Wechselrichtertechnologie Stem Cell Grid Technology

mit der netzbildenden Wechselrichtertechnologie Stem Cell Grid Technology Toscano (Spanien) mit der Umschaltlösung COMBI-PRO-MAX

mit der Umschaltlösung COMBI-PRO-MAX Utiligize (Dänemark) mit der integrierten Plattform Forecast Investment

mit der integrierten Plattform Forecast Investment Zählerfreunde (Deutschland) mit der White-Label Energy Management Saas-Lösung für Versorgungsunternehmen

Die Finalisten in der Kategorie Outstanding Projects

Beijing HyperStrong Technology (China ) mit dem Beijing Siyuanqiao Integrated Charging Plus Storage Station Project

) mit dem Beijing Siyuanqiao Integrated Charging Plus Storage Station Project Beijing Hyperton Technology (China) mit dem 250 MW/1.000 MWh Energiespeicherprojekt bei Santanghu

mit dem 250 MW/1.000 MWh Energiespeicherprojekt bei Santanghu CyberGrid (Österreich) mit dem Theiß Hybrid Storage System

mit dem Theiß Hybrid Storage System Electricity Authority of Cyprus (Zypern ) mit der Errichtung von PV-Anlagen auf 405 öffentlichen Schulen

) mit der Errichtung von PV-Anlagen auf 405 öffentlichen Schulen GIZ Indonesia (Indonesien) mit dem netzunabhängigen Projekt "Solar Ice Maker" für die Fischerei

mit dem netzunabhängigen Projekt "Solar Ice Maker" für die Fischerei Karlsruher Institut für Technologie KIT (Deutschland) mit dem Hybridspeicherprojekt "BiFlow"

mit dem Hybridspeicherprojekt "BiFlow" LONGi Solar Technology (China) mit dem Projekt "3000 Nm³/h Elektrolyseur zur Erzeugung von grünen Wasserstoff"

mit dem Projekt "3000 Nm³/h Elektrolyseur zur Erzeugung von grünen Wasserstoff" Phaesun (Deutschland) mit dem Projekt "BeCool: Clean Cooling for Markets in Kenya"

mit dem Projekt "BeCool: Clean Cooling for Markets in Kenya" Sungrow Hydrogen (China) mit dem Demonstrationsprojekt "Low Carbon Institute Green Hydrogen Demonstration Project"

mit dem Demonstrationsprojekt "Low Carbon Institute Green Hydrogen Demonstration Project" Xiamen Ampace Technology (China) mit einem in ein Hochspannungsumspannwerk integrierten Energiespeicherprojekt in Chile

