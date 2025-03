Während die US-Börsenaufsicht SEC unter der neuen Trump-Administration bereits einen starken Kurswechsel in Sachen Krypto vollzieht, drängt die Krypto-Börse Coinbase auf klare Regeln. In einem aktuellen Schreiben an die SEC hat Coinbase konkrete Vorschläge unterbreitet, wie die Behörde für mehr Klarheit im Krypto-Markt sorgen könnte. Coinbase nennt vier zentrale Empfehlungen für die SEC. Ein Vorschlag zielt darauf ab, klarzustellen, dass digitale Vermögenswerte, die "keine Rechte an einem Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...