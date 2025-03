Der Versicherungskonzern verzeichnet beeindruckende Kurssteigerungen nach Bekanntgabe der 1,3 Milliarden Dollar Übernahme durch The Doctors Company Group.

Die Aktien der ProAssurance Corporation (NYSE: PRA) erreichten kürzlich ein neues 52-Wochen-Hoch von 23,27 US-Dollar, was einen bemerkenswerten Fortschritt in einem herausfordernden Marktumfeld darstellt. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 795 Millionen US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,17 verzeichnet das Unternehmen eine starke Liquidität mit einem aktuellen Verhältnis von 2,64. Diese Spitze spiegelt einen bedeutenden Aufwärtstrend wider, da die Aktie in den letzten zwölf Monaten einen beeindruckenden Anstieg von 25,32% verzeichnete. Die positive Entwicklung wird durch die kürzlich bekannt gegebene Übernahme durch The Doctors Company Group (TDC) unterstützt, die ProAssurance für etwa 1,3 Milliarden US-Dollar erwerben wird. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen werden. Besonders bemerkenswert ist die starke Leistung von ProAssurance im vierten Quartal 2024, mit einem Gewinn pro Aktie von 0,36 US-Dollar, was die Erwartungen von 0,18 US-Dollar übertrifft, und einem Umsatz von 290,1 Millionen US-Dollar, der die prognostizierten 228,42 Millionen US-Dollar überschreitet.

Stabile Kreditbewertungen trotz Übernahmeplänen

Nach der Ankündigung der Übernahme haben sowohl Fitch Ratings als auch AM Best die Kreditratings beider Unternehmen bestätigt und auf stabile Aussichten hingewiesen. AM Best hat die Finanzstärkebewertung von A (Excellent) und die langfristigen Emittentenratings von "a+" (Excellent) für die ProAssurance Group beibehalten. Diese Bewertungen spiegeln die robuste Bilanz, angemessene Betriebsleistung, günstiges Geschäftsprofil und geeignetes Risikomanagement wider. ProAssurance ist derzeit nach direkten Prämien der viertgrößte Anbieter von Berufshaftpflichtversicherungen für medizinisches Personal in den USA, während TDC Group den zweiten Platz belegt. Nach Abschluss der Transaktion wird ProAssurance vollständig im Besitz von The Doctors Company sein. AM Best erwartet zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentlichen Änderungen an den Ratinggrundlagen von ProAssurance infolge der Transaktion und wird beide Organisationen weiterhin unabhängig bewerten, während der Fortschritt und die Auswirkungen dieser Transaktion im Laufe der Zeit überwacht werden.

