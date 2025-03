Deutsche Post (DHL): Gesteigerter Umsatz, verringertes EBIT | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 20.03.2025

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Post (DHL)

WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Ticker: DHL

Parkettgeflüster:

Der Konzernumsatz konnte 2024 von 81,758 Mio. EUR auf 84,186 Mio. EUR gesteigert werden. Das Ergebnis betrieblicher Tätigkeit (EBIT) nahm hingegen ab. Wurde 2023 noch ein Betrag von 6.343 Mio. EUR ausgewiesen, so reduzierte sich dieser auf 5.886 Mio. EUR 2024. Die Umsatzrendite fiel von 7,8 Prozent auf 7,0 Prozent. 2021 hatte diese noch 9,8 Prozent betragen, was aber auch die Corona Krise zu erklären ist. Das Konzernergebnis 2024 beläuft sich auf 3.332 Mio. EUR. Im Jahr zuvor belief es sich noch auf 3.675 Mio. EUR. Das Eigenkapitel konnte weiter gesteigert werden. Die Eigenkapitalquote belief sich 2024 auf 34,6 Prozent. Dies entspricht einer Steigerung von 0,4 Prozentpunkten. 2020 lag diese Quote noch bei 25,5 Prozent. Der Konzern will auf Basis dieser Leistungsdaten die Dividende 2024 bei 1,85 EUR je Aktie konstant halten. Beschäftigt wurden im letzten Jahr 601.723 Mitarbeitende.

Im Rahmen der Strategie 2030 will sich DHL noch konsequenter auf schnell wachsende Segmente und Regionen konzentrieren. Noch aktiver will der Konzern für die Logistik der Pharmazeutika und medizinische Geräte werden. Vernachlässigt werden soll nicht der Bereich der erneuerbaren Energie und der Elektrifizierung.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie konnte Anfang August ein Hoch bei 42,33 EUR formatieren. Dieses Hoch wurde aber direkt abverkauft. Der Anteilsschein hat es zwar geschafft nachfolgend eine kleine Erholungsbewegung abzubilden, die aber auch keine Substanz hatte. Es ging ab Mitte September sukzessive abwärts. Die Erholungen, die sich bis Mitte Januar eingestellt haben, wurden direkt wieder abverkauft. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung wurde Anfang Februar das Januar Tief (33,01 EUR) wieder angelaufen, aber nicht ganz erreicht. Der Februar als auch der März waren von deutlichem Kaufinteresse geprägt. Die Aktie konnte sich mit einem GAP up deutlich über die 43 EUR-Marke schieben. Teile der Gewinne wurden nachfolgend wieder abgegeben, die Aktie konnte sich aber übergeordnet über der 41 EUR-Marke festsetzen.

Das Tageschart hat sich mit der Aufwärtsbewegung der letzten Handelswochen deutlich aufgehellt. Solange es die Aktie per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie (aktuell bei 39,99 EUR) halten kann so lange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 48 - 50 EUR bzw. übergeordnet die 55 EUR-Marke sein...

