Die Gesellschaft ist Eigentümer der neuen Chiparchitektur, die für die KI-Sphäre maßgeblich ist. Großaktionär ist SOFTBANK. Mit dem Auftauchen der ominösen DeepSeek-Chips kippte der Kurs von 180 auf 100 $ ab und damit in ähnicher Form wie im Sommer letzten Jahres. Klar ist inzwischen:Auch die Chinesen operieren mit der Technik von ARM, aber sind in der Produktion offenbar deutlich günstiger als NVIDIA. Darin liegt die Basis für ARM in den kommenden Jahren. Vorgesehen bleibt die Erweiterung der Börsenpräsenz, in dem SOFTBANK seine Anteile an ARM an den Markt abzugeben bereit ist.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Wie viele Erwartungen sind an den Börsen bis jetzt eingepreist?- China und die USA sind immer noch die größten Handelspartner der Deutschen- Historischer Schub für den deutschen Maschinenbau?- Die Zerlegung der PORSCHE-Assets beginnt- Deutscher IT-Sektor - Wie geht es weiter nach dem Hype?- Der SAMSUNG-Chef greift zu starken WortenIhre Bernecker Redaktion /