Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG



20.03.2025 / 15:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG



Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.03.2025

Kursziel: 30,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Licht am Ende des Tunnels



Knaus Tabbert hat vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht, die leicht unter unseren bereits reduzierten Schätzungen lagen. Während die Erlöse um 24,9% yoy auf 1.082,1 Mio. EUR zurückgingen (MONe: 1.096,4 Mio. EUR), belief sich das bereinigte EBITDA vor Berücksichtigung signifikanter Bereinigungseffekte insbesondere im Zusammenhang mit erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen auf 28,4 Mio. EUR (Vorjahr: 123,8 Mio. EUR), entsprechend einer (bereinigten) EBITDA-Marge von 2,6%. Wir hatten in der letzten Kommentierung bereits Strukturanpassungen vorweggenommen. Allerdings fielen diese noch etwas umfangreicher aus als bislang von uns antizipiert, sodass wir insgesamt ein negatives EBITDA für 2024 erwarten, gleichzeitig jedoch geringere Belastungen in 2025 prognostizieren. Der operative Cashflow dürfte vom Abverkauf von 2.000 Fahrzeugen (Händler und KT kumuliert) profitiert und dazu beigetragen haben, dass die Lagerbestände zum Jahresende hin voraussichtlich um die avisierten 50 Mio. EUR reduziert worden sind.

Guidance für 2025 signalisiert Stabilisierung: Auf das laufende Geschäftsjahr 2025 blickt das Unternehmen verhalten positiv. So soll der Umsatz mit rund 1.000 Mio. EUR in etwa auf Vorjahresniveau liegen. Rückhalt dürfte das zuletzt mit über einer halben Milliarde gefüllte Orderbuch geben. Bei der (bereinigten) EBITDA-Marge wird eine Erholung auf 5,0% bis 6,5% angestrebt. Hierzu sollen Kostensenkungen resultierend aus den im Januar 2025 umgesetzten Personalanpassungen beitragen. Als Ergebnis wurde der Personalbestand im Zeitraum von Oktober 2024 bis Februar 2025 über den Abbau von Leiharbeit hinaus nochmal um insgesamt rund 15%, verteilt auf alle vier Standorte, verringert. Hinzu kommen Strukturanpassungen, die u.a. Budgetkürzungen in der Verwaltung und die Streichung ineffizienter Entwicklungsprojekte beinhalten. Hierzu gehören unter anderem die Einstellung des Luxus-Kastenwagens 'KNAUS CASCAN" und der Marke 'XPERIAN".

Gespräche mit Banken: Auch wenn die aktuellen Unternehmensmeldungen hierzu keine Details enthalten, erwarten wir, dass eine Einigung mit den finanzierenden Banken noch vor der Veröffentlichung des für den 31. März angekündigten Geschäftsberichts erfolgt. Eine erfolgreiche Vereinbarung würde die finanzielle Stabilität von Knaus Tabbert sichern und den Weg für den geplanten Turnaround weiter ebnen.



Fazit: Nach dem Umsatzeinbruch in 2024 dürfte nunmehr ein 'Übergangsjahr' folgen, das von nochmals leicht rückläufigen Erlösen, aber auch einer deutlich verbesserten Kostenbasis und damit einhergehend einer deutlich verbesserten Marge geprägt sein sollte. Wir bleiben mit unseren Ergebnisprognosen noch unter der Guidance, da wir auch aufgrund der erwartungsgemäß verhaltenen Neuzulassungen (YTD: -10% yoy) in den letzten Monaten einen weiterhin angespannten Absatzmarkt in 2025 erwarten, zumal wir den Eindruck haben, dass die Wettbewerber bislang verhaltener in den Kapazitätsanpassungen waren. Die erwartete Einigung mit dem Bankenkonsortium dürfte im Zusammenspiel mit den harten und raschen Strukturanpassungen die Basis für einen Turnaround legen, so dass Knaus Tabbert im Falle einer Aufhellung des Marktumfeldes mit den neuen branchenerfahrenen Zugängen im Management schnell und dynamisch auf den Wachstumspfad zurückkehren dürfte. Wir bestätigen daher unsere Kaufen-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 30,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32032.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2103920 20.03.2025 CET/CEST



°