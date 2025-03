DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 21. März (vorläufige Fassung)

=== *** 01:50 JP/Verbraucherpreise landesweit Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: +4,0% gg Vj Kernverbraucherpreise (ex Nahrungsmittel) PROGNOSE: k.A. zuvor: +3,2% gg Vj *** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Jahresergebnis (10:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: 97 zuvor: 97 *** 09:30 DE/Bundesrat, Sitzung zur Reform der Schuldenbremse und Änderung des Grundgesetzes, sowie Schaffung eines Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität *** 09:45 GB/EZB-Ratsmitglied Holzmann, bei Veranstaltung von "Official Monetary and Financial Institutions Forum" (OMFIF) *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Januar *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) März PROGNOSE: -13,0 zuvor: -13,6 *** - BE/EU-Gipfel, Brüssel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

