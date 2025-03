JLR schafft in Großbritannien Jobs für 150 Wartungstechniker, die dortige die Elektrofahrzeug-Produktion voranbringen sollen. Kreiert werden die Ingenieursposten sowohl im Werk in Solihull als auch in Wolverhampton. Der Stellenaufbau bei JLR steht im Kontrast zu dem vielerorts verkündeten Jobabbau in der Autoindustrie. Die neuen Stellen bezeichnet JLR als zentral und bedeutend für seine sogenannte "Reimagine"-Strategie, gemäß der bis Ende des Jahrzehnts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...