Neue Forschungsergebnisse von Amadeus zeigen, dass Social-Media-Werbung und Reise-Influencer heute die wichtigsten Kanäle sind, die Reiseentscheidungen beeinflussen

Neue Forschungsergebnisse des Technologieinnovators Amadeus untersuchen, was Reisende von einer Reise erwarten und wie Technologie diese Wünsche erfüllen kann. Der Bericht "Travel Dreams" stützt sich auf die Angaben von 6.000 Reisenden aus den USA, China, Indien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, um zu verstehen, wie sie ihre Reiseziele auswählen, wie sie buchen möchten und welche Faktoren eine Reise am meisten beeinflussen, sobald sie unterwegs sind.

Die Studie ergab, dass zwei Drittel der Hotelgäste (63 %) bereit sind, für bestimmte Leistungen wie eine bestimmte Aussicht oder Etage, eine Xbox im Zimmer oder die Aufnahme lokaler Sehenswürdigkeiten in ihr Paket einen Aufpreis zu zahlen. Die Studie zeigt, dass diese Zusatzleistungen den durchschnittlichen Tagespreis (ADR) des Hotels um etwa 12 erhöhen könnten, was bei einer durchschnittlichen Mittelklasse-Hotelkette, die diese Zusatzleistungen verkaufen möchte, zu einem Umsatzanstieg von über 5.300 US-Dollar pro Zimmer* und Jahr führen könnte.

Die Kanäle, die das Reiseverhalten beeinflussen, verändern sich ebenfalls. Der Einfluss von Social-Media-Werbung und Reise-Influencern hat in den letzten fünf Jahren am stärksten zugenommen, während Zeitungen, Reisebüros und Fernsehwerbung als Inspirationsquelle für das nächste Reiseziel von Reisenden an Bedeutung verlieren.

Urlaubsreisende sehnen sich nach der persönlichen Note von Hotels. 50 der Reisenden geben an, dass ein persönlicher Service und Empfang für sie an erster Stelle stehen, um ihr ideales Hotelerlebnis zu erreichen. Über die Hälfte der Gäste (52 %) gab an, dass sie bereit wären, persönliche Daten im Gegenzug für maßgeschneiderte Angebote (weniger Personen, 40 %, wären zu einem reduzierten Preis dazu bereit) weiterzugeben. Fast die Hälfte (48 %) aller Urlaubsgäste bevorzugte einen traditionellen Check-in-Schalter mit einer Person, die sie über die Hoteleinrichtungen informiert.

Geschäftsreisende wünschen sich mehr Technologie, um effizienter zu sein. 71 der Geschäftsreisenden sind an einer Form des Online- oder Self-Service-Check-ins interessiert. Fast ein Viertel (22 %) der Geschäftsreisenden möchte in Zukunft die Möglichkeit haben, mit Kryptowährung oder einer digitalen Geldbörse zu bezahlen ein Hinweis darauf, dass sich auch die Zahlungslandschaft verändern könnte.

Fehlende Versicherungen kosten Reisende bares Geld. Die befragten Reisenden weltweit gaben an, dass der durchschnittliche Betrag, den sie aufgrund einer fehlenden Reiseversicherung verloren haben, bei durchschnittlich 1.210 US-Dollar pro Person liegt eine beträchtliche Summe. Für den durchschnittlichen chinesischen Reisenden liegt diese Zahl sogar bei über 2.500 US-Dollar pro Person.

Reisende wollen virtuelle Realität und künstliche Intelligenz nutzen. 82 der Geschäftsreisenden und 66 der Urlaubsreisenden gaben an, dass sie ein Reiseziel vor ihrer Ankunft mit einer virtuellen Tour erkunden möchten. Die Hälfte aller Reisenden gab an, dass sie sich jetzt an KI wenden würden, um sich über die besten Restaurants am Reiseziel zu informieren. 18 der Reisenden gaben an, dass sie sogar einen KI-Assistenten bitten würden, in ihrem Namen eine Bewertung über ein Hotel oder ein Abendessen zu schreiben, das sie auf ihrer Reise erlebt haben.

Francisco Pérez-Lozao Rüter, Präsident für den Bereich Gastgewerbe bei Amadeus, kommentiert die Ergebnisse wie folgt: "Von dem Moment an, in dem Reisende über ihre Reise nachdenken, bis zu ihrer Rückkehr nach Hause ist es unsere Aufgabe, die Branche in die Lage zu versetzen, auf jeder Etappe der Reise außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten.

"Projekte dieser Art zeigen, wie unterschiedlich die Bedürfnisse der Menschen sind, je nach Schlüsselfaktoren wie dem Zweck ihrer Reise, ihrem Alter oder ihrer Herkunft. Durch die Kombination dieses Wissens mit innovativer neuer Technologie haben Hoteliers, Reiseziele, Mobilitäts- und Reiseschutzanbieter echte Möglichkeiten, die Nachfrage profitabel zu steigern, personalisierte Reisen für Gäste zu erstellen und die Punkte für ein durchgängiges Erlebnis für die Menschen zu verbinden. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verändern wir gemeinsam das Reisen."

Hinweise für Redakteure:

Methodik

Die Ergebnisse von Travel Dreams basieren auf den Angaben von 6.000 Reisenden aus aller Welt. In Zusammenarbeit mit Opinium Research befragten die Forscher eine Kombination aus Geschäfts- und Urlaubsreisenden in sechs Schlüsselmärkten USA, China, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Indien -, um das Verständnis für das umfassende Reiseerlebnis zu vertiefen.

Um eine Branchenperspektive zu den im Bericht behandelten Schlüsselthemen zu erhalten, wurden Interviews mit Führungskräften von Amadeus, Flemings Hotels, Lexis Hotels, The Trans Hotel Group, Marcus Hotels, Geronimo Hospitality Group, Core Hospitality, Hegg Companies, Europcar, ProColombia und AXA Partners geführt.

Zur Berechnung des potenziellen Umsatzes, der durch den Verkauf von Hotelattributen erzielt werden könnte, wurde die folgende Berechnung verwendet, die auf Amadeus Demand360 -Daten basiert:

Die durchschnittliche Hotelauslastung lag 2024 weltweit bei 69 oder 252 Tagen.

Der durchschnittliche Tagessatz lag 2024 weltweit bei 178 oder 44.856 pro Jahr.

Wenn Reisende bereit sind, durchschnittlich 12 zusätzlich zum Tagessatz für Attribute auszugeben, könnte dies zusätzlichen 5.383 pro Zimmer und Jahr entsprechen.

