Das Geschäft mit Börsengängen ist in Deutschland im ersten Quartal nahezüzum Erliegen gekommen Wie sich der Markt im weiteren Jahresverlauf entwickeln wird, erläutert Dr. Markus Käpplinger, Partner bei der globalen Wirtschaftskanzlei Goodwin in Frankfurt. Der deutsche IPO-Markt benötigt dringend einen Eisbrecher. Die jüngste Korrektur an den Börsen mit hohen Kursschwankungen und die diversen geopolitischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...