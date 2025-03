EQS-Ad-hoc: SMT Scharf AG / Schlagwort(e): Dividende

SMT Scharf AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Wiederaufnahme der Dividendenzahlung vor



20.03.2025 / 15:56 CET/CEST

SMT Scharf AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Wiederaufnahme der Dividendenzahlung vor Hamm, 20. März 2025 - Der Vorstand der SMT Scharf AG (WKN: A3DRAE, ISIN: DE000A3DRAE2) plant eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlung und hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 0,21 EUR je Aktie vorzuschlagen. Der Gewinnverwendungsvorschlag soll nach Feststellung des testierten Jahresabschlusses der Hauptversammlung zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns vorgelegt werden. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2025 beträgt die Gesamtausschüttung an die Aktionäre demnach etwa 1,2 Mio. EUR. Diesem Dividendenvorschlag liegt die ebenfalls heute von Vorstand und Aufsichtsrat verabschiedete Dividendenpolitik zugrunde. Demnach wird angestrebt, den Bilanzgewinn in Höhe von mindestens 20 % des IFRS-Konzernjahresergebnisses nach Abzug der nicht-beherrschenden Anteile als Dividende an die Aktionäre auszuschütten.



