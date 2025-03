NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach einer Investorenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Aussagen von Finanzvorstand Brian West bestätigten sein Gefühl, dass der Flugzeugbauer gute operative Fortschritte macht, auch wenn noch viel zu tun bleibe, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 01:21 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 01:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US0970231058