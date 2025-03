München (ots) -Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Polen: Nato-Musterschüler in SorgePolen hat seine Sicherheitspolitik nach der politischen Wende 1989 komplett auf die USA ausgerichtet: Der Beitritt zur NATO, die Absicherung gegenüber dem immer und ausschließlich als Aggressor wahrgenommenen russischen Nachbarn, war wichtiger als der Beitritt zur Europäischen Union. Jetzt schwenkt der Sicherheitsgarant in Washington erkennbar um und stellt den NATO-Musterschüler Polen vor ein Problem. Die Frage steht im Raum: Werden wir vom engsten Verbündeten verraten? Zieht Trump möglicherweise Teile oder alle in Polen stationierten US-Truppen ab? Und das mit einer Grenze zur Ukraine, zu Belarus und zu Russland. Die Angst, dass Russland nach einem erfolgreichen Krieg in der Ukraine direkt weitermacht und Polen angreift, ist bei vielen hier groß. Die Regierung versucht den Spagat zwischen einer Stärkung der EU, selbstbewussten Verhandlungen mit Washington und Moskau und dem Erhalt der polnisch-amerikanischen Beziehungen. (Autorin: Kristin Joachim / ARD Warschau)USA: Elon Musk, Donald Trump und (k)ein Widerstand?Mit der Kettensäge will Elon Musk den Staat effizienter machen. Trotz des Stopps eines Richters schiebt die Trump-Regierung nach El Salvador ab - rechtlich hochumstritten. Menschen verlieren wegen des radikalen Vorgehens von DOGE, dem Musk unterstellten Department of Government Efficiency, ihre Arbeit. Es sind diese Themen, die innerhalb der USA täglich Schlagzeilen machen. Eher ruhig geworden ist es um die Demokraten. Die Oppositionspartei sucht nach Antworten in einer Zeit, in der manche das Ende der US-Demokratie befürchten. Aber es regt sich auch Widerstand. Tatsächlich unterstützen viele Anhänger von Donald Trump in den USA den Kurs des Präsidenten. (Autorin: Sarah Schmidt / ARD Washington)Australien: Goldboom in den OutbacksDie politische Weltordnung sortiert sich gerade neu. Kriege und Krisen sorgen bei vielen Menschen für Unsicherheit. Genau in solchen Zeiten gibt es ein wirtschaftliches Phänomen in der Finanzwelt: Der Goldpreis steigt. Fachleute glauben, er hat gerade erst wieder einen historischen Rekord geknackt. Das hat in Australien eine neue Goldgräberstimmung ausgelöst. Das Land ist hinter China und Russland der größte Goldproduzent der Welt. Aber der Rausch erfasst nicht nur große Goldminen-Konzerne, sondern auch Amateur-Schürfer. Im Südwesten des Kontinents treffen wir Menschen, die jetzt ihr Glück mit Gold versuchen. Zum Beispiel ein Koch, der seinen Job geschmissen hat und jetzt auf den großen Fund hofft. (Autor: Florian Bahrdt / ARD Singapur)Luxemburg: Der Energiehunger der Künstlichen IntelligenzSie sind um die 30 Jahre alt und haben große Pläne. Die Gründer des Start-ups Helical aus Luxemburg wollen der Pharmaindustrie helfen, neue Medikamente schneller und günstiger zu entwickeln. Das Ziel: weniger Laborversuche, geringere Kosten - dank Künstlicher Intelligenz. Das junge Unternehmen hat dafür Zugang zu einem sogenannten Supercomputer. Doch solche Hochleistungsrechner brauchen sehr viel Strom. Das wirft die Frage auf: Haben wir in Zukunft genug Energie für immer mehr KI-Nutzung? ARD-Korrespondent Christian Feld zeigt am Beispiel des Supercomputers Meluxina in Luxemburg, wie sich der Stromhunger in Grenzen halten lässt. Woanders auf der Welt setzen die Betreiber von Rechenzentren unterdessen auf Atom und fossile Brennstoffe. (Autor: Christian Feld / ARD Brüssel)Elfenbeinküste: Kakao-Paradies - Kinderarbeit ade?Etwa die Hälfte des importierten Rohkakaos stammt aus der Elfenbeinküste. Vor einem Jahr berichtete der "Weltspiegel" über die Arbeitsbedingungen auf einigen Kakaoplantagen in dem afrikanischen Land. Reporter Michael Höft traf damals auch auf Kinder, die dort arbeiteten, statt in die Schule zu gehen. Ein Jahr später hat Michael Höft sich noch einmal vor Ort umgeschaut. Was hat sich geändert? Die weltweit großen Schokoladenkonzerne lehnen immer wieder Kinderarbeit ausdrücklich ab. (Autor: Michael Höft)Der Weltspiegel-Podcast in dieser Woche: "KI: Superhirn oder Stromfresser?" (Moderation: Janina Werner)Redaktion: Heribert RothPressekontakt:WDR-Kommunikation, E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5995312