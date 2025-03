EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

sino AG | Highe End Brokerage: Konzernabschluss 2023/2024 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt, Dividendenvorschlag 0 Euro, Vorstand erwägt Aktienrückkauf



Konzernabschluss 2023/2024 entsprechend dem vom Vorstand aufgestellten Konzernabschluss vom 27.12.2024 vom Aufsichtsrat gebilligt und damit festgestellt

Dividendenvorschlag 0 Euro

Vorstand erwägt Aktienrückkauf



Düsseldorf, 20.03.2024

Der Aufsichtsrat der sino AG hat heute den geprüften Jahres- und Konzernjahresabschluss der sino AG zum 30.09.2024 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Konzernjahresüberschuss beträgt 888 TEUR bzw. 0,38 Euro pro Aktie aktualisiert (jeweils 188,6 % ggü. Vorjahr) und entspricht damit dem vom Vorstand am 27.12.2024 aufgestelltem Jahresabschluss (vgl. PM vom 27.12.2024).



Der Dividendenvorschlag der Verwaltung für die voraussichtlich am 6. Mai 2025 stattfindende Hauptversammlung beträgt 0,00 Euro. Wesentlich für diesen Vorschlag ist die Stärkung der Liquidität des Unternehmens. Sollte es zukünftig zu Teilverkäufen von Trade Republic Anteilen kommen, werden gemäß der Satzung der sino AG mindestens 90 % des aus diesen Verkäufen entstehenden Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet.



Der Vorstand der sino ist derzeit grundsätzlich bereit, von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, soweit gesetzlich und regulatorisch zulässig, und soweit dann ausreichend Liquidität vorhanden sein sollte, bis zur maximal möglichen Höhe von 2,46 Millionen Euro, dem Bilanzgewinn der sino per 30.09.2024, Gebrauch zu machen.



"Wir haben für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss zu verzeichnen, den wir zur Stärkung der Liquidität komplett auf neue Rechnung vortragen wollen. Auf unserer Hauptversammlung am 28. Juli 2022 haben wir u.a. eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien erhalten. Grundsätzlich sind wir bereit, davon Gebrauch zu machen. Die Tradezahlen bei sino im März waren, insbesondere in den letzten Tagen, außerordentlich erfreulich, sie liegen bereits über denen des gesamten Vormonats. An der LS-X, an der Trade Republic Kunden handeln, liegen die täglichen Umsätze im März rund 30 % über dem bisherigen Rekordmonat. Für die weitere Entwicklung von Trade Republic bleiben wir sehr optimistisch.", so Ingo Hillen und Karsten Müller, die beiden Vorstände der sino AG.



Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorsitzender des Vorstands - ihillen@sino.de | 0211 3611-2040



20.03.2025

