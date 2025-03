Bochum (ots) -Heute ist Frühlingsanfang. UCI startet passend in einen vielversprechenden Kinofrühling und verlost in den kommenden zwei Wochen so viele UNLIMITED-Kinoabos wie noch nie: Alle Kinogäste, die online Tickets für eine Vorstellung vom 20. bis 31. März buchen oder gebucht haben, nehmen automatisch an der Verlosung teil. Jede 333. Buchung gewinnt ein 3-Monats-Kino für den Kinofrühling UNLIMITED.Ob mit Disney's SCHNEEWITTCHEN, MR. NO PAIN Jack Quaid, Robert Pattinson als MICKEY 17 oder der HELDIN BRIDGET JONES - WUNDERSCHÖNER kann es kaum werden. UCI feiert den Frühlingsbeginn mit einer so noch nie dagewesenen Aktion: Wer vom 20. bis 31. März ein UCI Kino besucht und seine Tickets für diesen Besuch online bucht, sichert sich gute Chancen auf ein 3-Monats-Unlimited-Premium-Kinoabo. Jede 333. Onlinebuchung gewinnt. Gastbuchungen sind aus datenschutzrechtlichen Gründen leider ausgeschlossen. Ein Newsletter-Abonnement ist zur Kontaktaufnahme im Gewinnfall ebenfalls notwendig.Filmbegeisterte Kinogänger erwartet in den nächsten zwei Wochen ein breites Programm: Der Kinofrühling in Deutschland beginnt mit Disney's klassischer Realverfilmung von SCHNEEWITTCHEN und MR. NO PAIN, einem ungewöhnlichen Actionkracher mit Jack Quaid als wohl unwahrscheinlichstem John Wick der Welt (Variety), der auf Rotten Tomatoes mit fast 90% Audience Score gefeiert wird. Doch auch lokale Erfolgsproduktionen wie Karoline Herfurths WUNDERSCHÖNER oder HELDIN überzeugen weiterhin, ebenso wie das vierte Kinoabenteuer von BRIDGET JONES oder Bong Hoon-jos Meisterwerk MICKEY 17 mit Robert Pattinson in der Titelrolle. Ab dem 27. März zeigen ausgewählte UCI Kinos dann zudem den chinesischen Megablockbuster NE ZHA 2 in limitierten Vorstellungen.Wer bei der großen Kinofrühlings UNLIMITED-Aktion mitmacht und gewinnt, kann sich in den kommenden drei Monaten auf ein wahres Kino-Frühlingsfest freuen: Bereits im April kommt mit EIN MINECRAFT FILM die wilde Live-Action-Verfilmung des meistverkauften Videospiels aller Zeiten mit Jack Black und Jason Momoa ins Kino. Actionreich stellt sich Tom Cruise im Mai in MISSION IMPOSSIBLE: THE LAST RECKONING seiner größten Mission, und die THUNDERBOLTS* machen die Leinwand unsicher. Mit LILO & STITCH und DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT erhalten zwei weitere beliebte Helden ihre langersehnten Realverfilmungen, bevor mit 28 YEARS LATER das Kult-Horror-Franchise ins Kino zurückkehrt.Mit einer 3-Monats-Unlimited Card muss sich zum Glück im Kinofrühling UNLMITED niemand entscheiden. Mit diesem Kino-Abo erleben Filmfans jeden Blockbuster an dem Ort, für den er gemacht ist: auf der großen Kinoleinwand!Das aktuelle Programm und Tickets gibt es ab sofort unter uci-kinowelt.deAlle Informationen zum Unlimited-Angebot finden sich auf uci-unlimited.dePressekontakt:Stefanie Maaßenmaassen.s@uci-kinowelt.de0234-93719-29Original-Content von: UCI Multiplex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130543/5995317