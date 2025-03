Hannover (ots) -Siegerehrung in der Realschule Misburg: Sponsor Lavera Thomas Haase Stiftung, zusammen mit "Das macht Schule" und Schirmherr Oberbürgermeister Belit Onay, starteten am 11. Februar 2025 das beliebte Umweltprojekt "E-Waste Race". In einem spannenden Wettkampf sammelten neun Schulen 4 Wochen lang ausgediente Elektroteile aus privaten Haushalten. Bis zuletzt war unklar, welche Schule den Sieg erringen würde. Mit einem knappen Vorsprung von 27 Punkten (2022 Punkte/2415 Teile) gewann die Realschule Misburg das 7. E-Waste Race und sicherte sich den 1. Preis, einen Schulausflug ins Phaeno nach Wolfsburg. Die IGS Linden (1995 Punkte/2211 Teile) und die Wilhelm Raabe Schule (1993 Punkte/2823 Teile) wurden von der Lavera Thomas Stiftung mit einen Zuschuss für die Klassenkasse belohnt.Ein UNO-Bericht aus dem Jahr 2024 verdeutlicht die Dringlichkeit des Problems: Elektroschrottberge wachsen rasant, und das Recyclingpotenzial wird bei weitem nicht ausgeschöpft. Laut dem Global Waste Monitor 2024 könnte der Müllberg bis 2030 auf rund 82 Milliarden Kilogramm anwachsen. Ursache sind unter anderem fehlende Reparaturmöglichkeiten, angefangen bei Geräten, die nicht verschraubt, sondern oft verklebt sind, bis hin zu fehlenden Ersatzteilen und Reparaturstationen.Hannover setzt erneut ein vorbildliches Zeichen im Umgang mit ElektroschrottDie 232 Schüler und Schülerinnen des 7. E-Waste Race haben Großes geleistet, indem sie insgesamt 10.854 Elektroteile sammelten und an ELPRO Elektro Recycling übergaben. Wertvolle Rohstoffe wie Gold, Kupfer, Nickel und seltene Elemente bleiben dadurch erhalten, und noch funktionierende Teile werden geprüft und können wiederverwendet werden.Oberbürgermeister Belit Onay betonte bei der heutigen Siegerehrung:"Es ist großartig zu sehen, wie engagiert sich junge Menschen für den Umweltschutz einsetzen. Sie sind die Generation, die unsere - und vor allem ihre eigene - Zukunft gestaltet. Genau deshalb sind Projekte wie das E-Waste Race so wichtig. Sie zeigen, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein abstraktes Konzept ist, sondern dass jede*r von uns aktiv etwas bewirken kann. Ich gratuliere den Schüler*innen der Realschule Misburg ganz herzlich zum Sieg und danke allen Teilnehmenden für ihren Einsatz für eine bessere Umwelt!"Sabine Kästner von der lavera Thomas Haase Stiftung äußerte sich begeistert über das beeindruckende Sammelergebnis: "Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, insbesondere an die stolzen Siegerinnen und Sieger der Realschule Misburg. Wir sind dankbar für das Engagement aller und freuen uns, dass wir erneut fast 11.000 Teile einsammeln konnten. Besonders beeindruckend ist der Beitrag der Siegerschule, die allein 2.415 Teile sammelte - stolze 22,5% des Gesamtvolumens. Das Projekt ist ein bedeutender Schritt zum Erhalt wertvoller Rohstoffe. Besonders erfreulich ist, dass unser Projekt in Niedersachsen nach wie vor so großen Zuspruch findet und in einigen Schulen inzwischen sogar fest im Lehrplan integriert ist - und damit Themen wie Kreislaufwirtschaft und umweltgerechte Entsorgung. Und beeindruckend sind natürlich auch die Leidenschaft der Akteure, die eigenständig entwickelten kreativen Öffentlichkeitsmaßnahmen, die immer wieder inspirierend sind und daher, wie das Einsammeln der Teile mit Punkten belohnt werden."Dr. Heiko Martens, Elpro Elektro Recycling gratulierte: "Herzliche Glückwunsch an die Misburger Schüler für den ultraknappen Sieg. Jetzt kümmern wir uns um das fachgerechte Recycling der gesammelten Geräte."Projektleiterin Mine Plümer, Realschule Misburg führte aus:"Dieses Projekt war sehr facettenreich: Die Schülerinnen und Schüler haben sehr viel über die Bedeutung von Rohstoffen, Recycling und Weiterverwendung gelernt und niemand hatte damit gerechnet, dass wir innerhalb von 4 Wochen knapp 6 Gitterboxen Elektroschott sammeln werden. Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag leisten konnten, dass wertvolle Rohstoffe wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle Kolleginnen und Kollegen und die Nachbarschaft, die uns unterstützt haben. Meine Schülerinnen und Schüler haben während dieses Projektes gelernt, wie wichtig es ist ein gemeinsames Ziel zu haben und als Team zusammenzuarbeiten. Ich bin sehr stolz auf meine 5b. Sie haben Plakate gestaltet, Werbung in allen Klassen gemacht, Videos gedreht, das Projekt in einer Dienstbesprechung den Lehrkräften vorgestellt, jeden Tag in der 1. Pause abwechselnd den "Dienst an den Gitterboxen" übernommen und sind auch nach Unterrichtsschluss freiwillig länger geblieben. Bis zur letzten Sekunde haben alle gekämpft und sich den Sieg mehr als verdient. Wir freuen uns auf den Ausflug ins Phaeno."Sammelerfolge sowie Medienarbeit und Kreativität werden in dem Umwelt-Projekt belohnt: Für jedes gesammelte Teil gibt es jeweils Punkte: 10 Punkte für Kabel & Co., 30 Punkte für Telefone & Mobiltelefone, 40 Punkte für Monitore & Computer & Drucker und 20 Punkte für alles andere. Um einen fairen Wettbewerb zu garantieren, wird die Punktzahl durch die Teilnehmerzahl geteilt. Diese Durchschnittspunktzahl ist ausschlaggebend für die Platzierung. Die Schulen können zusätzlich Bonuspunkte sammeln. Diese gibt es zum Beispiel für Presseberichte, selbstgemachte Materialien, Videos, Podcasts etc..Das macht SchuleDas macht Schule hilft mit coolen Praxisprojekten Schüler aufs zukünftige Leben vorzubereiten, Teilhabe, Werte und Kompetenzen zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler lernen Probleme zu lösen, um mit den globalen Herausforderungen der Zukunft umgehen zu können. Zusätzlich vermittelt die Initiative gebrauchte Hardware aus Unternehmen kostenlos an Schulen. Das macht Schule ist seit 2007 online, deutschlandweit, gemeinnützig, gründergeführt und wird durch Stiftungen und Spenden finanziert.Mehr: www.das-macht-schule.net/ueber-uns.E-waste Race wurde 2014 in den Niederlanden von Timmy de Vos gegründet, ist vielfach ausgezeichnet und schon an über 1.000 Schulen gelaufen. Eine Evaluation belegt die positive Wirkung auf das Verhalten.Die Lavera Thomas Haase StiftungDie Lavera Thomas Haase Stiftung wurde im Jahr 2020 von Thomas Haase, Inhaber des Naturkosmetikherstellers Laverana und Erfinder der Naturkosmetikmarke lavera gegründet. Sie dient sowohl gemeinnützigen Zwecken unserer Gesellschaft als auch sozialen Projekten. Übergeordnetes Ziel der Stiftung ist es, das Unternehmen und die Marke zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Stiftung finanziert sich aus ausgeschütteten Gewinnen des Unternehmens.Ein Schwerpunkt der Stiftung ist die Förderung von Weiterbildungsprojekten einschließlich Umweltbildung in Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen.Das nächste E-Waste Race in der Region Hannover/Schaumburg/Lippe findet vom 10. November 2025 bis 03. Dezember 2025 statt.