Berlin (pta/20.03.2025/15:52) - Berlin, 20. März 2025 - Die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hat heute dem Entwurf des Verschmelzungsvertrages vom 4. Februar 2025 zwischen der Beta Systems als übertragender und der SPARTA AG als übernehmender Gesellschaft zugestimmt. Der Verschmelzungsvertrag sieht vor, dass Aktionäre der Beta Systems als Gegenleistung für die Übertragung des Vermögens der Beta Systems auf die SPARTA für jede Beta Systems-Aktie 1,29 SPARTA-Aktien erhalten. Die Aktionäre der SPARTA AG hatten der Verschmelzung bereits am 18. März 2025 zugestimmt.

Auch den weiteren Beschlussvorschlägen der Verwaltung hat die heutige Hauptversammlung in allen Punkten zugestimmt.

Aussender: Beta Systems Software AG Adresse: Alt-Moabit 90d, 10559 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Gerald Schmedding Tel.: +49 30 726 118 0 E-Mail: ir@betasystems.com Website: www.betasystems.com

ISIN(s): DE000A2BPP88 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

