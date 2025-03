Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat die Anleger heute auf den harten Boden der Realität eines sich ausweitenden Handelskrieges mit den USA zurückgeholt. Die Börse war in den vergangenen Tagen zu sehr mit der deutschen Billionen-Euro-Frage beschäftigt, dass sie die Strafzölle ganz vergessen hatte. Der Aufprall heute Morgen war dementsprechend hart.

Gerade der von Lagarde befürchtete Sprung in der Inflation von einem halben Prozentpunkt ist bitter. Die Zentralbanken haben so lange gegen die Inflation angekämpft; wenn nun das Wachstum schrumpft und der Preisdruck wächst, dann kommt eine Stagflation, mit weniger Gewinnen für Unternehmen, Entlassungen, Konsumverdruss und entsprechenden Kursverlusten am Aktienmarkt.

Im Chartbild des DAX droht nun ein sogenanntes Doppeltop. Das alte Rekordhoch, das am Dienstag nur knapp übertroffen wurde, wäre in diesem Fall der Widerstand. Rekordhochs sind zwar schlechte Widerstände, weil es im Markt fast nur Gewinner gibt. Ändern sich die Rahmenbedingungen wieder ins Positive, wird ein solcher Widerstand schnell überwunden.

Andererseits droht ohne diesen Ausbruch nach oben eine Fortsetzung von Gewinnmitnahmen. Dann käme die technische Marke von 22.100 Punkten wieder ins Spiel. Erst mit einem Rutsch darunter wäre das Doppeltop charttechnisch aktiviert. Dann könnte es tatsächlich ungemütlich werden, vor allem wenn der DAX auch zum Monatsende darunter schließt.

