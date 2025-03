Zürich/Chur/Lugano/Lausanne (ots) -Mit "SRG SSR On the Road to Basel" verbindet die Musik die Kulturen und Sprachen des Landes. Die Veranstaltungsreihe steht allen offen, feiert die musikalische Vielfalt der Schweiz und stellt den künstlerischen Nachwuchs in den Mittelpunkt. Von Lugano über Chur und von Lausanne bis nach Basel schlägt die Tour eine Brücke zwischen aufstrebenden Talenten und Publikum - mit Blick auf den Eurovision Song Contest (ESC) 2025, einem historischen Moment für die Schweizer Musikszene. "SRG SSR On the Road to Basel: Die Schweiz vereint in Musik" ist eine Event-Reihe der Regionalgesellschaften SSR Suisse Romande, SSR Svizzera italiana CORSI, SRG SSR Svizra Rumantscha, SRG Deutschschweiz, mit Unterstützung der SRG SSR und der Unternehmenseinheiten RTS, RSI, RTR und SRF.Musikalischer Zusammenhalt über Sprachgrenzen hinwegVon Januar bis Mai 2025 bringen vier musikalische Veranstaltungen Künstler:innen aus den verschiedenen Sprachregionen des Landes zusammen. Höhepunkt jeder Etappe ist die gemeinsame Aufführung einer Neuinterpretation in vier Sprachen des Songs "Ne partez pas sans moi" (Text: Nella Martinetti, Musik: Atilla Sereftug); dem Lied, mit dem die Schweiz 1988 den Eurovision Song Contest gewann. Die sprachspezifische Neuinterpretation entsteht unter der künstlerischen Leitung von Gjon's Tears, Finalist des ESC 2021. Die Tour wird durch Begegnungen und Gespräche mit den Künstler:innen angereichert, die dem Publikum einen einzigartigen Einblick in ihre musikalische Welt und ihre Sicht auf die Schweizer Musikszene ermöglichen. Klang- und Bildarchive bereichern das Erlebnis, die die Musikgeschichte des Landes nachzeichnen und die tiefen Verbindungen zwischen Musik und nationaler Identität hervorheben.Ein grosses Finale im Herzen der Eurovision SquareDas fulminante Finale wird am 14. Mai 2025 im Rahmen des ESC in Basel stattfinden. Der Eurovision Square auf dem Barfüsserplatz ist eine Bühne der Vielfalt, auf der täglich lokale und regionale Künstler:innen in einer festlichen und inklusiven Atmosphäre auftreten. Der Eintritt ist frei, so dass alle an diesem einzigartigen Musikfest teilhaben können. Diese letzte Etappe verkörpert den Geist der Tour: das Publikum zusammenbringen, musikalische Grenzen überwinden und die Vielfalt der Schweizer Talente aufzeigen.Ein starkes Engagement für die lokale MusikszeneAls wichtige Akteurin in der Schweizer Musikförderung unterstützt die SRG SSR durch Formate wie RTS Radar oder SRF 3 Best Talent aufstrebende Künstler:innen. So wurde etwa auch Zoë Më, die die Schweiz dieses Jahr am ESC vertritt, bereits von RTS und SRF entdeckt und erhielt 2024 unter anderem die Auszeichnung RTS Radar Artist. Auch das Jungtalent Nemo, das 2024 den ESC gewann, erhielt schon 2016 den SRF 3 Best Talent Award und damit auch eine grosse nationale Plattform. Diese Karrieren veranschaulichen die Rolle der SRG bei der Entdeckung und Förderung lokaler Talente auf der internationalen Bühne.Mit "SRG SSR On the Road to Basel" setzt die SRG diese Mission fort und rückt vier aufstrebende Künstler:innen aus allen Schweizer Sprachregionen ins Rampenlicht:- Looppoli (italienischsprachige Schweiz): Ein akustisches Duo, das Blues-Soul, Pop und Jazz mit einem innovativen Ansatz für Live-Musik verbindet.- MATTIU (rätoromanische Schweiz): Ein Künstler mit einem authentischen Stil, inspiriert von seinen Wurzeln in den Bergen und einer ergreifenden Stimme.- Marie Jay (Romandie): Sängerin und Songwriterin, sie enthüllt einen poetischen Pop mit intensiven Emotionen.- Cachita (Deutschschweiz): Eine Künstlerin mit kubanischen Wurzeln, die Pop, RnB und Rap in engagierten Tracks mischt.Agenda30. Januar 2025 Lugano, Studio Foce / SSR.CORSI12. April 2025, 16.30 Uhr Chur, Landwirtschaftsausstellung Agrischa / SRG.R2. Mai 2025, 19.00 Uhr Lausanne, Studio 15 / SSR.SR14. Mai 2025, 19.00 Uhr Basel, Barfüsserplatz / SRG.DPressekontakt:SRG Deutschschweiz, Pernille Budtz: medien@srgd.chOriginal-Content von: SRG Deutschschweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100054616/100929796