DJ Ex-DHL-Chef Frank Appel soll RWE-Aufsichtsratsvorsitz übernehmen

DOW JONES--Beim Energieversorger RWE soll Frank Appel, ehemals Chef der Deutsche-Post-Mutter DHL, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt werden. Das geht aus der Einladung des Essener Konzerns zur Hauptversammlung am 30. April hervor. Appel gehört dem RWE-Kontrollgremium seit Mai vergangenen Jahres an. Die Amtszeit des jetzigen Aufsichtsratschefs Werner Brandt endet mit der Hauptversammlung. Er tritt wie bereits bekannt nicht erneut an.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2025 11:42 ET (15:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.