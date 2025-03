Hamburg (ots) -Jede vierte Frau macht über 50 Fotos, bevor sie eines postet. Warum? Weil der Druck, online perfekt auszusehen, immer größer wird. Dove stellt sich gemeinsam mit Singer-Songwriterin Bebe Rexha (https://www.instagram.com/p/DHHCPLLS02C/), TV-Moderatorin und Journalistin Viviane Geppert (https://www.instagram.com/viviane.geppert/) sowie einer weltweiten Community gegen diesen Trend - mit der Kampagne ShareTheFirst.Dove sagt: Echte Momente verdienen es, gesehen zu werden! Anstatt nach dem perfekten Winkel zu suchen oder zu zögern, ruft Dove Frauen dazu auf, einfach das erste Foto zu teilen - roh, echt, unverfälscht. Denn wahre Schönheit zeigt sich im Moment, nicht im Filter.Neue Dove Studie: Der Druck zur Perfektion wächst- Eine von vier Frauen macht mehr als 50 Bilder, bevor sie sich für eines entscheidet.- Mehr als die Hälfte überlegt länger als zehn Minuten, ob sie ein Foto teilen oder löschen soll.- Sechs von zehn Frauen posten besondere Erlebnisse gar nicht, weil sie sich auf den Bildern nicht gefallen.Viviane Geppert unterstützt die Kampagne mit voller Überzeugung:"Der Perfektionsdruck auf Social Media kann belastend sein, weil man ständig mit scheinbar makellosen Bildern konfrontiert wird. Dabei vergisst man leicht, dass hinter diesen Fotos oft Bearbeitung, gute Beleuchtung und viele Versuche stecken. Ich versuche, mich nicht zu sehr davon stressen zu lassen und Bilder zu posten, die mir gefallen - ohne lange darüber nachzudenken. Hin und wieder verfalle ich natürlich auch noch dem Perfektionsdrang, aber ich finde es wichtig, diesen Prozess zu hinterfragen."Auch Bebe Rexha kennt den Druck der sozialen Medien aus eigener Erfahrung und sagt zur ShareTheFirst-Kampagne:"Die besten Momente sind nicht inszeniert - sie passieren einfach. Doch bei einem Leben im Rampenlicht voller Perfektionserwartungen fällt es oft schwer, sich authentisch zu zeigen. Deshalb freue ich mich so sehr, mit Dove zusammenzuarbeiten, um Frauen zu ermutigen, ihr erstes Foto zu teilen - das echte, unperfekte, im Moment entstandene Bild."Von New York bis Berlin - eine globale Bewegung. Unterstützt von Influencerinnen, Body-Confidence-Expertinnen und Frauen weltweit, inspiriert Dove dazu, sich gegen unrealistische Schönheitsstandards zu stellen. Gemeinsam machen wir Social Media wieder echter.Alissa Martens, Dove Masterbrand Lead EU/ANZ bei Unilever, unterstreicht das Ziel der Kampagne:"Zu viele Frauen teilen besondere Momente nicht, weil sie sich nicht 'perfekt' genug fühlen. Doch echte Schönheit liegt in der Freude, nicht in der Makellosigkeit. Wir bei Dove rufen dazu auf, das erste Foto zu teilen, das Glück statt Perfektion einfängt - um zu zeigen, dass wahre Schönheit im Selbstbewusstsein liegt."Seit mehr als zwei Jahrzehnten stärkt Dove das Selbstwertgefühl und Körperbewusstsein von Frauen und Mädchen. ShareTheFirst ist eine Fortsetzung dieser Mission und ermutigt Frauen, Schönheit nach ihren eigenen Regeln zu leben und die Freude am Teilen der echten, spontanen Momente des Lebens zurückzugewinnen. Denn echte Schönheit braucht keinen zweiten Versuch!Pressekontakt:Patricia Mohr | Patricia.Mohr@edelman.com | +49 (0) 221 82828158Catharina Wind | Catharina.Wind@edelman.com | +49 (0) 160 9066 7973Original-Content von: Unilever Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24435/5995371