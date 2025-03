Die zweite zinsentscheidende Sitzung des FOMC in diesem Jahr fand gestern ihr Ende, woraufhin die Fed Funds Target Rate zunächst bei 4,50% belassen wird. Jüngste Konjunkturdaten haben die Erwartung mehr und mehr erhärtet, dass die Fed so handeln würde. Eine gewisse konjunkturelle Eintrübung hat allerdings zunehmend stärkeres Gewicht in den ...

