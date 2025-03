Paris, 20. März 2025 (ots/PRNewswire) -VinFast bietet einen überzeugenden Service, der über den üblichen Branchenstandard hinaus geht - gemäß der eigenen kundenzentrierten Philosophie. Das schafft Sicherheit und Zufriedenheit bei den Kunden. Diese Ausrichtung unterstreicht die Entschlossenheit und Langfristigkeit von VinFast auf dem europäischen Markt.Garantien in Europa müssen gesetzlich mindestens zwei Jahre betragen, auch bei Elektrofahrzeugen. Einige Hersteller von Elektrofahrzeugen verlängern die Garantiezeit auf fünf Jahre. Hier differenziert sich VinFast durch eine branchenführende Garantie.Der übliche Standard wird deutlich übertroffen und unterstreicht VinFasts Vertrauen in die Qualität der Produkte sowie das langfristige Engagement für die europäischen Verbraucher. Tatsächlich beträgt die Garantieleistung von VinFast das Fünffache des in der EU gesetzlich vorgeschriebenen Mindestumfangs.VinFast verbessert das Besitzerlebnis des VF 8 mit einer außergewöhnlichen Garantie: Zehn Jahre oder 200.000 Kilometer für den Antriebsstrang und zehn Jahre mit unbegrenzter Kilometerzahl für die Batterie.Der VinFast VF 8 ist in zwei Varianten erhältlich: Eco und Plus. Die Eco-Version bietet satte 260 kW und 500 Nm Drehmoment, während die Plus-Variante mit 300 kW und 620 Nm diese Leistungen noch steigert und in lediglich 5,5 Sekunden von 0 auf Tempo 100 beschleunigt.Der mit Spannung erwartete VinFast VF 6 ist ebenso in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich: Eco und Plus. Die Eco-Ausstattung bietet ab 34.990 Euro einen erschwinglichen Einstieg in die E-Mobilität, während die Plus-Ausstattung ab 38.990 Euro erweiterte Funktionen und eine größere Reichweite bietet.Sowohl die Eco- als auch die Plus-Variante werden von einem leistungsstarken 150-kW-Elektromotor angetrieben, der mit 330 Nm Drehmoment für eine dynamische Beschleunigung sorgt. Die 59,6-kWh-LFP-Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 410 Kilometern (Eco-Ausstattung) beziehungsweise 379 Kilometern (Plus-Ausstattung) nach WLTP-Standard. Das Fahrzeug unterstützt DC-Schnellladen und erreicht eine Ladung von zehn auf 70 Prozent in nur 25 Minuten.VinFast ergänzt die beeindruckenden Spezifikationen des VF 6 mit einem umfassenden After-Sales-Paket. Dazu gehört eine branchenführende 7-Jahres- oder 160.000-km-Garantie, die den Besitzern ein sicheres Gefühl gibt. Dieser kundenorientierte Ansatz unterstreicht VinFasts Engagement für ein nahtloses und angenehmes Fahrerlebnis.VinFast beschreitet einen mutigen Weg auf der globalen Bühne. Geboren aus der Vision, eine grüne, intelligente und nachhaltige Mobilitätszukunft zu schaffen, versteht VinFast, dass Innovation ein Prozess ist, der durch kontinuierliches Lernen und eine enge Verbindung zu seinen Kunden vorangetrieben wird.Im Mittelpunkt der VinFast-Philosophie steht der tiefe Respekt gegenüber seinen Kunden. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass Kundenfeedback und partnerschaftliche Zusammenarbeit die treibenden Kräfte hinter jedem Fortschritt sind.VinFast zeichnet sich als einer der wenigen Hersteller aus, der in der Lage ist binnen kürzester Zeit ein vollständig elektrifiziertes Mobilitätsökosystem zu entwickeln. Dieses Ökosystem umfasst eine breite Produktpalette, darunter Elektrobusse, Fahrräder und Motorräder sowie ein Portfolio moderner, intelligenter Elektroautos. Dieses breite Angebot deckt die vielfältigen Bedürfnisse einer globalen Kundenbasis ab.VinFast unterstreicht sein Engagement für Kundenzufriedenheit insbesondere durch eine außergewöhnliche Garantiepolitik, die Branchenmaßstäbe setzt. Dieses Engagement für Qualität und Kundenbetreuung, kombiniert mit dem rasanten technologischen Fortschritt, positioniert VinFast als aufstrebenden Akteur in der sich entwickelnden Landschaft der Elektromobilität.Diese Bemühungen bilden die Grundlage für den loyalen Kundenstamm des Unternehmens. Im Jahr 2024 dominierte VinFast trotz des Gegenwinds der globalen Elektrofahrzeugbranche den heimischen Markt bei den Fahrzeugauslieferungen und ließ alle internationalen Benzin- und Elektrofahrzeugmarken hinter sich.VinFast ist sich des enormen Potenzials Europas bewusst und betritt nicht einfach nur den Markt; das Unternehmen möchte eine starke Präsenz aufbauen, Innovationen vorantreiben und in Partnerschaften mit europäischen Verbrauchern eine grünere und nachhaltigere Zukunft gestalten.Um ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten, pflegt VinFast strategische Partnerschaften mit führenden Service-, After-Sales- und Logistikanbietern und garantiert den Kunden Komfort und Sicherheit./.