PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag ihrer zuletzt guten Entwicklung überwiegend Tribut gezollt. "Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat die Anleger heute auf den harten Boden der Realität eines sich ausweitenden Handelskrieges mit den USA zurückgeholt", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte nach einer viertägigen Gewinnserie 1,02 Prozent auf 5.450,93 Punkte ein. Ein ähnliches Bild zeigte sich beim Pariser Cac 40 . Marktexperte Andreas Lipkow verwies auf den großen Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag, der sich schon in Kursanpassungen bemerkbar mache. Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets fügte hinzu, dass nach den jüngsten Gewinnen die Vorsicht an den Börsen wieder zunehme.

In London, Zürich und Stockholm standen am Donnerstag geldpolitische Entscheidungen im Fokus. Der zur Wochenmitte kaum bewegte britische FTSE 100 verlor 0,05 Prozent auf 8.701,99 Punkte. Für den zuletzt schwächelnden Schweizer SMI ging es indes um 0,43 Prozent auf 13.097,05 Punkte hoch./gl/mis

EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, CH0009980894, GB0001383545