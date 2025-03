NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 111,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,24 Prozent.

Die Anleihen profitierten von einer schwachen Entwicklung an den Aktienmärkten. Wirtschaftsdaten bewegten kaum. In den USA hatte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weniger zugelegt als erwartet. Die Zahlen sprechen für einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt.

Nach der Entscheidung, der US-Notenbank, die Zinsen nicht anzutasten, hatte die Kurse noch zugelegt. Die Fed hatte am Mittwochabend weiterhin zwei Zinssenkungen in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Einige Beobachter hatten offenbar erwartet, dass es weniger sein könnten. Während die Notenbank ihre Prognosen für die Inflationsentwicklung anhob, wurden sie für das Wirtschaftswachstum gesenkt. Grund ist vor allem die erratische Zollpolitik der US-Regierung. Notenbankchef Jerome Powell sprach von einer wachsenden Unsicherheit. Allerdings erwartet Powell, dass die Auswirkungen auf die Inflation nur vorübergehend sein werden./jsl/mis