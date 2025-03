DJ XETRA-SCHLUSS/Leichter - DAX kämpft um 23.000er-Marke

DOW JONES--Leichter hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Bei einem nervösen Geschäft kündigte sich bereits der vierteljährliche Verfall an den Terminbörsen am Freitag an. Dann verfallen die Optionen und Futures mit Termin März, was für hohe Umsätze und volatile Ausschläge sorgen kann. Die 23.000-Punkte-Marke im DAX war daher hart umkämpft. Der Index schloss um 1,2 Prozent tiefer bei 22.999 Punkten.

Für Anleger hat dies aber keine negative Signalwirkung: Die Marke war nach der DAX-Rally ohnehin nur als "Bonus" betrachtet worden. Einen nachrichtlichen Auslöser für die Abgaben bot indes EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Sie unterstrich, dass US-Strafzölle die Inflation in der Eurozone nach oben treiben könnten. Besonders kräftig abwärts ging es erneut bei Rüstungsaktien, Auto- und Bankentiteln.

Zu deutlichen Verlusten kam es häufig, wenn die Ausblicke der Unternehmen nicht gut ankamen: Bei RWE ging es 3 Prozent tiefer. Hier wurden die breite Spanne im Ausblick moniert, was als Unsicherheit gedeutet wurde. SGL Carbon brachen um 12 Prozent ein. Die Jahreszahlen wurden sogar als sehr gut bezeichnet, nicht aber der Ausblick.

Auch Lanxess fielen nach ihrem Ausblick in Ungnade und büßten 5 Prozent ein. Der Marktkonsens erwartete auch hier bereits mehr als den EBITDA-Ausblick von 600 bis 650 Millionen Euro. RTL fielen 3,4 Prozent nach schwachen Geschäftszahlen. Die Fernsehkette sprach von einem schwachen Werbegeschäft, der Gewinn sank das dritte Jahr in Folge.

Bei Rüstungsaktien gingen die heftigen Gewinnmitnahmen europaweit weiter. Im DAX verloren Rheinmetall 3,2 Prozent. Bei Deutz ging es fast 9 Prozent tiefer, Renk und Hensoldt verloren an die 4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 22.999,15 -1,2% +17,0% DAX-Future 23.005,00 -1,3% +17,0% MDAX 29.102,20 -1,8% +15,8% TecDAX 3.766,80 -1,6% +12,0% SDAX 16.217,16 -1,9% +20,5% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 128,21% -24 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 5 35 0 4.088,7 92,5 79,6 MDAX 12 38 0 633,6 45,0 53,4 TecDAX 3 27 0 787,5 23,8 20,5 SDAX 10 59 1 242,0 18,9 22,0 ===

March 20, 2025

