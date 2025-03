EQS-Ad-hoc: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Prognose/Planzahlen

Frankfurt am Main, 20. März 2025 Die Amadeus Fire Group rechnet im Jahr 2025 mit keiner wesentlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Eine schnelle Belebung des Marktumfelds wird nicht erwartet. Basierend auf dem abnehmenden Ergebnistrend im Verlauf des Jahres 2024, der Geschäfts-entwicklung in den Monaten November 2024 bis Februar 2025 und der anhaltend negativen Stimmungslage der Unternehmen in Deutschland ergibt sich der nachfolgende Ausblick. Die Amadeus Fire Group erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in einer Bandbreite zwischen 387 bis 417 Mio. €. Das entspricht einem gemittelten Rückgang gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 von rund acht Prozent. Das operative EBITA* des Geschäftsjahres 2025 wird in einer Bandbreite von 36 bis 44 Mio. € erwartet; das entspricht einem gemittelten Rückgang von rund 28 Prozent. Auf Basis der genannten Erwartungen läge die operative EBITA*-Marge bei rund 10 Prozent.

