Foto mit freundlicher Genehmigung von James Forster

ZÜRICH, March 20, 2025stellt die Web of TrustMap vor, eine Datenbank aller dezentralisierten Projekte für digitale Identitäten mit Regierungsbeteiligung weltweit. Die Karte ist kostenlos und alle Daten sind öffentlich zugänglich.

Was ist die Web of Trust Map?

Die Web of Trust Map unternimmt den einzigartigen Versuch der Kartierung von Projekten, Konsortien und Einzelpersonen, die den Raum der dezentralen digitalen Identitätsverwaltung gestalten. Sie zeigt, wie die verschiedenen Akteure zusammenarbeiten, welche Technologie-Stacks und Protokolle zum Einsatz kommen und bietet einen klaren Überblick über das exponentiell wachsende Ökosystem. Dieser Open-Source-Datensatz wird Forschern, Journalisten, Regulierungsbehörden, Akademikern, Investoren und anderen, die einen detaillierten Überblick über das dezentralisierte Ökosystem der digitalisierten Identitäten suchen, öffentlich zur Verfügung stehen. Der Open-Source-Datensatz umfasst 3.919 private Einrichtungen, 4.031 Einzelpersonen, 1.065 öffentliche Einrichtungen, 275 dezentralisierte Projekte zur Identitätsverwaltung, 177 Blockchains und 40 Konsortien.

Wachstum im Bereich der digitalen Identitätsverwaltung

Seit 2015 haben 98 Länder Pläne zur Schaffung nationaler Systeme für digitale Identitäten angekündigt.

Im April 2024 kündigten die Vereinten Nationen die Schaffung einer UN Digital ID an, um einen universellen und interoperablen globalen Rahmen für digitale Identitäten zu schaffen. Einen Monat später verabschiedete die Europäische Union eIDAS 2.0, einen standardisierten Rahmen für die digitale Identitätsverwaltung. Viele andere Länder haben bereits digitale Identitätssysteme eingeführt. Indien hat Aadhaar implementiert, Australien das Government Digital ID System und die Vereinigten Arabischen Emirate den UAE PASS. Ähnliche Pläne wurden in Ländern wie Großbritannien, den USA und China angekündigt.

Die Bedeutung der digitalen Identität

Die digitale Identifizierung ist zu einem der umstrittensten Technologiethemen unserer Zeit geworden. Auf der einen Seite steigt der Bedarf an einer genauen Identifizierung von Personen, Institutionen und Objekten rapide an. Seit der COVID-Pandemie haben sich die weltweiten Kosten von Cybersicherheitslücken verdoppelt.

Im Jahr 2021 verloren US-Unternehmen 20 Milliarden US-Dollar aufgrund von Cybersicherheitsverletzungen. Im Jahr 2024 verdoppelte sich diese Zahl auf 42 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen beinhalten nicht die steigenden Kosten durch Internetbetrüger, die allein in den USA mehr als 10 Milliarden US-Dollarvon Unternehmen und Privatpersonen gestohlen haben. Viele Branchen sind mit Ineffizienzen und Transaktionskosten konfrontiert, die auf das Fehlen allgemein anerkannter Identitätsstandards zurückzuführen sind.

Digitale Identifizierungssysteme versprechen, Betrugsprobleme zu lösen, indem sie Informationen kryptografisch schützen, sodass nur autorisierte Benutzer darauf zugreifen können. Sie ermöglichen es auch Regierungen und Unternehmen, Einzelpersonen und Unternehmen zu identifizieren, ohne unnötige Informationen preiszugeben.

Auf der anderen Seite gibt es wachsende Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und des Autoritarismus von Regierungen. Kritiker weisen darauf hin, dass digitale Identifizierungssysteme die Gefahr bergen, sich zu "Sozialkredit-Systemen" zu entwickeln. Andere Kritiker befürchten, dass digitale Identifizierungssysteme Regierungen die Möglichkeit geben, politische Gegner finanziell zu bestrafen, Dissidenten zu zensieren und ethnische und genderspezifische Minderheiten zu diskriminieren.

Schlecht implementierte digitale Identifizierungssysteme haben Einzelpersonen und Regierungen bereits Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Im Jahr 2017 führte Indien Aadhaar ein, das mit über einer Milliarde aktiven Nutzern das weltweit größte digitale ID-System ist. Aadhaar wurde jedoch auf einer zentralisierten Plattform aufgebaut, die nicht in der Lage war, den Zugang angemessen zu trennen. Innerhalb von nur zwei Jahren wurden die Nutzerdaten von Aadhaar offengelegt, was zur größten Datenpanne der Weltgeschichte führte. Ähnliche, wenn auch kleinere Sicherheitsverletzungen wurden bereits von digitalen Identifizierungssystemen in Ländern wie der Türkeiund der Schweizgemeldet.

Trotz dieser Herausforderungen treiben die Regierungen die Einführung der digitalen Identität weiter voran. Im Jahr 2018 hat die EU die Schaffung der "EU Digital Identity Wallet" angeordnet und alle EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, bis 2026 lokale Versionen zu implementieren. Etwa zur gleichen Zeit startete China kleine lokale Versuche mit seinem "Sozialkredit-System". Länder wie Brasilien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Vereinigten Staaten führen nun ähnliche Systeme ein, wenn auch in unterschiedlichem Tempo.

Digitale Identitäten sind das Fundament, auf dem die Wirtschaft der Zukunft aufbaut. Ein schlecht implementiertes digitales Identitätsverwaltungssystem wird zu einer instabilen Zukunft mit Cybersicherheitsbedrohungen, Identitätsbetrug und autoritärem Regierungshandeln führen. Ein gut durchdachtes digitales Identitätsverwaltungssystem hingegen wird eine solide Grundlage bilden, auf der ein stabileres, sichereres und freieres Internet aufgebaut werden kann.

Über Key State Capital

Key State Capital ist ein Risikokapital-Konsortium, das in verantwortungsvoll entwickelte digitale ID-Technologie investiert. Verantwortungsvoll entwickelte digitale Identifizierungssysteme sind dezentralisiert, haben keinen zentralen Ausfallpunkt, respektieren den Datenschutz, bieten Null-Wissen-Beweise und stärken keine autoritären Regime.

Key State Capital investiert auch in verwandte Technologien wie Zero-Trust-Protokolle, verifizierbare KI, Kryptografie und sichere Kommunikation. Zusätzlich zu Investitionen arbeitet Key State Capital eng mit Regierungen, Unternehmen und internationalen Organisationen zusammen, um bessere digitale ID-Technologien zu implementieren. Key State Capital erstellt die Web of Trust Map als öffentliche Ressource. Damit soll die Branche gefördert, das Risikobewusstsein geschärft und wichtige Herausforderungen gemeinsam bewältigt werden.

Kontaktinformation:

Thibault Serlet

thibault@keystate.capital

Zürich, Schweiz

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db8a4937-7e20-471f-b818-835d41c398a3