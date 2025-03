New York, 20. März 2025 (ots/PRNewswire) -J.Crew ist jetzt offizieller Lifestyle-Bekleidungspartner von U.S. Ski & Snowboard und arbeitet an exklusiven Produktkollektionen, Kampagnen mit amerikanischen Spitzensportlern und Initiativen zur Unterstützung der breiteren SkigemeinschaftJ.Crew und U.S. Ski & Snowboard geben eine dreijährige Partnerschaft bekannt, die J.Crew zum offiziellen Lifestyle-Bekleidungspartner der Organisation macht. Diese einzigartige Zusammenarbeit verbindet J.Crew's enge Verbindung zum Aprés-Ski-Lifestyle mit der Mission von U.S. Ski & Snowboard, seine Athleten zu fördern, die Nation zu inspirieren und nach Spitzenleistungen auf der Weltbühne zu streben. U.S. Ski & Snowboard ist der gemeinnützige olympische und paralympische nationale Dachverband für Skifahren und Snowboarden, der 10 Nationalmannschaften betreut.Diese Partnerschaft ist die bisher längste von J.Crew und zeigt die Verbindung zwischen Sport und Freizeit - ein Thema, das sich durch die jahrzehntelange Geschichte des Lifestyle-Storytellings der Marke zieht. J.Crew wird in einem breiten Spektrum von U.S. Ski- & Snowboard-Sportarten vertreten sein, darunter Alpin, Langlauf, Freeskiing, Snowboarding, Para Alpin, Para Snowboarding und mehr."J.Crew hat eine langjährige Verbindung zur alpinen Kultur, und wir sind begeistert, auf diesem Erbe durch unsere Partnerschaft mit U.S. Ski & Snowboard aufzubauen", sagte Libby Wadle, CEO der J.Crew Group. "Wir sind stolz darauf, die inspirierenden Geschichten der Athleten, die sich auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr vorbereiten, zu feiern und mit ihnen zu teilen - sowohl auf als auch neben dem Berg. Diese Partnerschaft markiert ein aufregendes neues Kapitel für J.Crew, und wir freuen uns darauf, es mit Leben zu füllen."Die Produktkollektionen werden die typischen J.Crew-Kategorien enthalten, die durch eine aufstrebende Skibrille neu interpretiert werden. Inspiriert von alten Skilogos und archivierten olympischen Aufnähern werden diese exklusiven Winterkollektionen Pullover, Loungewear und Accessoires für Frauen, Männer und Kinder für das kalte Wetter anbieten."Für U.S. Ski & Snowboard bedeutet dies eine aufregende Expansion in den Bereich Mode und Stil. Wir sind begeistert, mit J.Crew zusammenzuarbeiten, einer amerikanischen Kultmarke, die zeitlosen Stil und Abenteuer verkörpert", sagte Sophie Goldschmidt, Präsidentin und CEO von U.S. Ski & Snowboard. "Diese Zusammenarbeit zelebriert den Geist von U.S. Ski & Snowboard und verbindet Sport-Lifestyle und Mode auf eine Weise, die Athleten und Fans gleichermaßen inspirieren wird.""Die Möglichkeit, mit U.S. Ski & Snowboard zusammenzuarbeiten, ist ein bedeutender Meilenstein für J.Crew, der unsere Stärke und unser Engagement für den Aufbau einer dauerhaften Präsenz im Sport unterstreicht", sagte Kevin Ulrich, Vorstandsvorsitzender der J.Crew Group . "Diese Zusammenarbeit vertieft unsere Verbindung zu einer Community, die unsere Leidenschaft für Stil und Storytelling teilt, und festigt gleichzeitig unsere Verbindung zum Sport und der Natur."J.Crew wird seine Partnerschaft mit U.S. Ski & Snowboard am 25. Märzth bei den Stifel Sun Valley Finals in Sun Valley, Idaho, beginnen und seine ersten Vor-Ort-Erfahrungen vorstellen, um die Ski-Community und die Partnerschaft zu feiern.Über die J.Crew Group Die J.Crew Group ist ein international anerkannter Omnichannel-Einzelhändler und eine Familie traditioneller amerikanischer Marken: J.Crew, J.Crew Factory und Madewell. Die J.Crew Group ist berühmt für ihre kultigen und beliebten Marken und ist die ultimative Adresse für zeitlosen, klassischen und hochwertigen persönlichen Stil. Mit Stand vom 1. März 2025 betreibt das Unternehmen 110 J.Crew-Einzelhandelsgeschäfte, 154 Madewell-Geschäfte und 328 J.Crew Factory-Geschäfte in den Vereinigten Staaten und unterhält eine starke E-Commerce-Präsenz. Weitere Informationen finden Sie unter jcrew.com, jcrewfactory.com und madewell.com.Über U.S Ski and Snowboard U.S. Ski & Snowboard ist der olympische und paralympische Nationale Dachverband des Ski- und Snowboardsports in den USA mit Sitz in Park City, Utah. Die 1905 gegründete Organisation vertritt heute fast 250 Elite-Skifahrer und -Snowboarder, die in 10 Teams antreten: Alpin, Langlauf, Freestyle Buckelpiste, Freestyle Aerials, Snowboard, Freeski, Nordische Kombination, Skispringen, Para Alpin und Para Snowboard. Neben den Eliteteams bietet U.S. Ski & Snowboard auch Zehntausenden von jungen Skifahrern und Snowboardern in den gesamten USA Führung und Anleitung, um sie zu Spitzenleistungen zu ermutigen und zu unterstützen. Durch die Unterstützung von Nationalmannschaften, Vereinen, Trainern, Eltern, Funktionären, Freiwilligen und Fans setzt sich U.S. Ski & Snowboard für die Weiterentwicklung seiner Sportarten, den Erfolg der Athleten und den Wert des Teams ein. 