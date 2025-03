Der Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C ist ein börsengehandelter Fonds, der die Wertentwicklung des MSCI ACWI Select ESG Screened Index nachbildet. Dieser Index filtert Unternehmen aus dem MSCI AC World Index nach strengen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) und konzentriert sich auf Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenmärkten.

Zum 19. März 2025 lag der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds bei 41,67 €, was einem Anstieg von 0,84% gegenüber dem Vortag entspricht. In den vergangenen Jahren hat der ETF eine beachtliche Widerstandsfähigkeit gezeigt und erzielte eine annualisierte Rendite von 8,59% über drei Jahre und 15,08% über fünf Jahre.

Das Portfolio des ETF ist stark auf US-amerikanische Unternehmen ausgerichtet, die etwa 64,07% seiner Bestände ausmachen. Bedeutende Allokationen umfassen zudem die Eurozone (8,35%), das aufstrebende Asien (5,39%), Japan (5,22%) und andere europäische Märkte (3,86%). Sektoral ist der Fonds hauptsächlich in Technologie (27,38%), Finanzdienstleistungen (18,73%), Gesundheitswesen (11,29%), zyklische Konsumgüter (10,84%) und Kommunikationsdienste (9,23%) investiert.

Hauptpositionen und ESG-Screening

Die größten Positionen des ETF setzen sich wie folgt zusammen:

Apple Inc.: 4,61%

NVIDIA Corp.: 4,09%

Microsoft Corp.: 3,89%

Amazon.com Inc.: 2,63%

Meta Platforms Inc. Class A: 1,81%

Der Fonds wendet einen rigorosen ESG-Screening-Prozess an, der sich an den MSCI-Standards orientiert. Dabei werden Unternehmen ausgeschlossen, die in Aktivitäten wie Tabakproduktion und kontroverse Waffen involviert sind oder erhebliche Kontroversen in ESG-Praktiken aufweisen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass das Kapital der Anleger in Unternehmen mit starker ESG-Performance fließt.

Anlageaspekte

Anleger, die den Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C in Betracht ziehen, sollten sich seiner erheblichen Exposition gegenüber dem Technologiesektor und den US-Märkten bewusst sein. Während der ESG-Screening-Prozess darauf abzielt, bestimmte Risiken zu mindern, beseitigt er nicht alle Anlagerisiken. Potenzielle Investoren sollten prüfen, inwieweit dieser ETF mit ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und ihrem Engagement für ESG-Prinzipien übereinstimmt.

Der ETF wird unter den Tickersymbolen XMAW.MI und XMAW.L an verschiedenen europäischen Börsenplätzen gehandelt, was Anlegern Flexibilität bei ihrer Handelsplattform bietet.

