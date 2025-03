Xenco Medical, ein Pionierunternehmen auf dem Gebiet der Medizintechnik, wurde jetzt vom Fast Company Magazine ein weiteres Mal als eines der innovativsten Unternehmen der Welt nominiert. Mit der hoch angesehenen Liste werden renommierte Unternehmen gewürdigt, deren bahnbrechende Technologien transformative Veränderungen einleiten. Xenco Medical wurde bereits 2023 durch Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen der Welt nominiert. Als erneuter Empfänger der Auszeichnung im Jahr 2025 steigt Xenco Medical in den exklusiven Kreis der transformativen Unternehmen auf, die mehr als einmal in die hochgeschätzte Liste aufgenommen wurden. Eine Auswahl aus den Unternehmen weltweit, die es aufgrund ihrer Spitzentechnologie in die Liste schaffen, gilt weithin als höchste Ehre, die einem Unternehmen für seine Innovationen zuteil werden kann. Xenco Medical gehört zu den Vorreitern in seiner Anwendung von Materialwissenschaften auf die Konzeption von Implantaten und chirurgischen Instrumenten. Sein wegweisendes Portfolio von biomimetischen Implantaten, regenerativen Biomaterialien und chirurgischen Instrumenten aus Verbundpolymer-Materialien wurde in seiner Auswirkung durch wegweisende Softwaretechnologien verstärkt, deren Anwendungsspektrum von der postoperativen Fernüberwachung bis hin zur präoperativen holografischen chirurgischen Simulation reicht. In einem Statement vom Fast Company Magazine hieß es in der Veröffentlichung: "Die diesjährige Liste wirft ein Schlaglicht auf Unternehmen, die sowohl die Branche als auch die Kultur durch ihre Innovationen prägen und in allen Wirtschaftszweigen das Erreichen von bemerkenswerten Meilensteinen ermöglichen."

Xenco Medical has once again been named one of the World's Most Innovative Companies by Fast Company Magazine in its acclaimed 2025 list. Xenco Medical was previously named one of the World's Most Innovative Companies in 2023.

"Wir sind zutiefst überwältigt und außerordentlich dankbar, ein weiteres Mal durch Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen der Welt nominiert worden zu sein. Wir freuen uns darauf, weiterhin konsequent unsere Strategie zu verfolgen, das Gesundheitswesen durch interdisziplinäre Innovationen zu transformieren, und sind beseelt durch die feste Überzeugung, dass die dafür nötigen Maßnahmen in Richtung einer langfristigen Betreuung getroffen werden müssen", sagte Jason Haider, Gründer und CEO von Xenco Medical.

Zum Ausräumen der Barrieren, die kennzeichend sind für die abgeschotteten Strukturen der chirurgischen Betreuung, hat Xenco Medical seine Technologie TrabeculeX Continuum eingesetzt, um das Potenzial seines regenerativen Biomaterials zur Knochenbildung mit patientenspezifischen Rehabilitierungsübungen über eine KI-gestützte Wiederherstellungsplattform zu einer Kaskade zu verknüpfen. Inspiriert durch die Prinzipien der Mechanotransduktion, hat die bahnbrechende Harmonisierung von Orthobiologie und digitaler Versorgung im Gesundheitswesen von Xenco Medical eine nahtlose Verbindung geschaffen, die die intra- und postoperativen Phasen eines Patienten auf dem Weg zur Genesung vereinheitlicht. TrabeculeX Continuum von Xenco Medical versetzt Chirurgen in die Lage, die Schmerz-Scores, die Einhaltung der Rehabilitationsmaßnahmen und den Fortschritt der funktionellen Bewegung ihrer Patienten durch KI-gestützte Haltungsbewertungen im Fernzugriff zu überwachen. So wird eine kontiuierliche Partnerschaft zwischen Dienstleistern und Patienten, denen regeneratives Biomaterial von Xenco Medical implantiert wurde, kultiviert.

Xenco Medical ist ein wegweisender Marktführer in der Medizinproduktbranche, dessen bahnbrechende Technologien einen wertorientierten Ansatz im Gesundheitswesen eingeleitet haben. "Unsere Liste der innovativsten Unternehmen bietet einen umfassenden Überblick über die Innovationslandschaft von heute und ist zugleich ein Konzeptpapier für die Zukunft", sagte Brendan Vaughan, Chefredakteur des Fachmagazins Fast Company. "Dieses Jahr würdigen wir Unternehmen, die KI auf tiefe und sinnvolle Weise nutzen, ferner Marken, die aus Kunden Superfans machen, indem sie ihnen mehr als erwartet liefern, sowie Herausforderer, die ihre Branchen durch kühne Ideen und vitalen Wettbewerb bereichern. In einer Zeit, in der sich die Welt rasant verändert, ebnen diese Unternehmen den Weg nach vorn." Die Liste der innovativsten Unternehmen 2025 wurde vom Fast Company Magazine am 18. März dieses Jahres bekannt gegeben; eine Preisverleihung sowie eine Gala werden am 5. Juni im Javits Center in New York City stattfinden.

