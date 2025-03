Der Bahninfrastruktur-Spezialist erleidet signifikanten Kursrückgang trotz verbesserter Gewinnkennzahlen - Anleger erwarten gespannt die Quartalsergebnisse Ende März

Die Vossloh-Aktie verzeichnete am Donnerstag signifikante Kursverluste im XETRA-Handel. Bereits zum Handelsstart bei 64,90 EUR zeigte sich Schwäche, die sich im Tagesverlauf verstärkte. Am Nachmittag vertiefte sich der Abwärtstrend auf ein Minus von 4,2 Prozent, wodurch die Aktie bei 63,70 EUR notierte. Zwischenzeitlich fiel der Kurs sogar bis auf 63,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 49.659 Aktien, was auf ein erhöhtes Marktinteresse hinweist. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass der aktuelle Kurs deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 70,20 EUR liegt, welches erst vor kurzem am 18. März 2025 erreicht wurde. Die Differenz zum Höchststand beträgt nunmehr 9,26 Prozent, was die kurzfristige Volatilität des Wertpapiers unterstreicht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt die Aktie allerdings noch immer deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 40,35 EUR vom 19. November 2024 - ein Niveau, das einem Abstand von etwa 37 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht.

Finanzielle Perspektiven trotz Umsatzrückgang

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Vossloh ?

Entgegen der aktuellen Kursschwäche zeigen sich die finanziellen Kennzahlen von Vossloh durchaus robust. Im zuletzt veröffentlichten Quartalsbericht konnte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR vorweisen, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,52 EUR darstellt. Diese Verbesserung erfolgte trotz eines Umsatzrückgangs von 8,18 Prozent auf 298,70 Millionen EUR im Vergleich zu 325,30 Millionen EUR im entsprechenden Vorjahresquartal. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 3,14 EUR je Aktie. Auch die Dividendenaussichten gestalten sich positiv: Während im Vorjahr 1,05 EUR je Anteilsschein ausgeschüttet wurden, liegt die Prognose für die kommende Ausschüttung bei 1,21 EUR. Anleger richten nun ihren Blick auf den 27. März 2025, wenn das Unternehmen voraussichtlich seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren wird.

Anzeige

Vossloh-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Vossloh-Analyse vom 20. März liefert die Antwort:

Die neusten Vossloh-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Vossloh-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Vossloh: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...