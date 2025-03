Sleep Advice Technologies (SAT), ein führendes Unternehmen im Bereich Müdigkeitsforschung und Risikomanagement, und mimik, ein Pionier im Bereich Device-First Hybrid Edge Cloud (DF-HEC) und Device-First Continuum AI (DFC-AI), haben sich zusammengeschlossen, um Fatigue-as-a-Service (FaaS) auf den Markt zu bringen, eine bahnbrechende Lösung zur Verbesserung der Sicherheit von Fahrern und Besatzungen, der betrieblichen Belastbarkeit und der Einhaltung von Vorschriften.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250320596384/de/

Sleep Advice Technologies and mimik Partner to Revolutionize Driver and Crew Safety with Intelligent Fatigue-as-a-Service; Predicting Fatigue, Preventing Accidents.

Die FaaS-Plattform basiert auf der Expertise von SAT im Bereich der Müdigkeitsvorhersage und -prävention und nutzt die DFC-KI von mimik, um in Echtzeit Einblicke in die Müdigkeit zu erhalten, ohne dabei auf eine ständig aktive Cloud-Verbindung angewiesen zu sein. Dies gewährleistet die universelle Einhaltung regionaler Vorschriften, beseitigt den Aufwand für länderspezifische Anpassungen und ermöglicht eine nahtlose globale Skalierbarkeit.

"SAT hat jahrelang an der Perfektionierung von Lösungen für das Müdigkeitsmanagement gearbeitet, die Unternehmen dabei helfen, eines der kritischsten Sicherheitsrisiken proaktiv anzugehen", so Riccardo Groppo, CEO von Sleep Advice Technologies. "Durch die Integration unseres Produkts in die KI-Enabler von mimik liefern wir eine einzigartige Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, müdigkeitsbedingte Risiken zu vermeiden, bevor sie auftreten."

mimiks DFC-KI, die auf seiner DF-HEC-Plattform basiert, verlagert die KI-Verarbeitung auf Endgeräte und verwandelt sie in autonome, KI-gestützte Knotenpunkte, die Ermüdungsrisiken in Echtzeit erkennen, selbst in abgelegenen, risikoreichen und schlecht vernetzten Umgebungen. Die beiden Unternehmen arbeiten auch daran, die Ermüdungsintelligenz von SAT in die HybridTrax-Lösung von mimik einzubetten. Die Partnerschaft setzt neue Maßstäbe für Sicherheit und Produktivität in den Bereichen Transport, Schifffahrt, Logistik, Bauwesen und Industrie.

"Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein für die Sicherheit der Belegschaft", sagte Fay Arjomandi, Gründerin und CEO von mimik. "Durch die Kombination der Müdigkeitsexpertise von SAT mit unserer DFC-KI-Technologie helfen wir Unternehmen, Risiken zu beseitigen, bevor sie zu Vorfällen werden, und die Produktivität zu steigern."

Um die Demo auf der NVIDIA GTC 2025 zu sehen, buchen Sie ein Treffen: https://www.mimik.com/our-events/live-demo-ai-agents-in-action-gtc-booth-3117/

Mehr erfahren Sie unter: SAT und mimik.ai, und für Entwickler, unter developer.mimik.com.

Über SAT

SAT reduziert ermüdungsbedingte Verletzungen und Unfälle von Arbeitnehmern durch Echtzeit-Interpretation physiologischer Parameter, Nachverfolgung von Ermüdungserscheinungen und Vorhersage von Schlafereignissen mithilfe proprietärer, medizinisch erprobter, KI-gestützter Ansätze. SAT stützt sich auf 240 Jahre kumuliertes Know-how in den Bereichen Schlafmedizin, Neurologie, Automobilindustrie, biomedizinische Technik, Halbleitertechnologie und eingebettete Software.

Über mimik

mimik ist für Agentix Native, das 5. Element der KI. Wir haben die komplexesten Herausforderungen in der KI-Software gelöst, darunter KI-Kontinuum auf Kontinuum-Rechenleistung, parallele KI und das Problem des verteilten dynamischen Agentendienst-Netzwerks mit Offline-First-Netzwerk. Unsere Technologie ermöglicht nahtlose, skalierbare und effiziente agentenbasierte Arbeitsabläufe, Automatisierung und autonome Entscheidungsfindung über alle Rechenebenen hinweg.

Durch die Beschleunigung der KI-Einführung und die Ermöglichung intelligenter Workflow-Abläufe stellt mimik sicher, dass Unternehmen die volle Kontrolle, Sicherheit und Effizienz behalten. Mit Zero-Trust-Sicherheit und optimierter betrieblicher Effizienz in Bezug auf Energie und Kosten können Unternehmen KI skalieren und gleichzeitig in einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft widerstandsfähig und anpassungsfähig bleiben. mimik, Ihr ROI für KI.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250320596384/de/

Contacts:

PR@mimik.ai

info.sat@satechnologies.eu